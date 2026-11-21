Возможно, вы неправильно выгуливаете собаку: ошибки хозяев, которые могут вызвать стресс у питомца / © Associated Press

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Мы привыкли думать, что для счастья собаке достаточно ежедневно выходить на прогулку. Однако важны не только продолжительность прогулки и маршрут, но и то, насколько комфортно чувствует себя питомец. Слишком короткий поводок, запрет нюхать каждый куст или поспешные знакомства с другими собаками могут вызвать напряжение и нежелательное поведение, об этом рассказало издание Good Housekeeping. Задача человека — сделать прогулку комфортной и полезной для своего хвостатого друга.

Постоянно натягивать поводок

Желание контролировать каждое движение собаки вполне понятно, однако постоянное натягивание поводка может вызывать дискомфорт и побуждать питомца тянуть ещё сильнее. Старайтесь держать поводок расслабленно, без резких рывков, и поощряйте собаку, когда она спокойно идет рядом.

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Позволять знакомиться с каждой собакой

Не все четвероногие стремятся к общению, даже если издалека выглядят дружелюбно. К тому же поводок ограничивает естественный язык тела собак и может затруднять знакомство. Поэтому прежде чем подпускать своего питомца к другой собаке, обязательно спросите разрешения у её хозяина.

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Заменять все физические нагрузки прогулками на поводке

Обычная прогулка не всегда удовлетворяет потребность собаки в движении. Это касается молодых и активных животных, которым нужно бегать, играть и исследовать окружающее пространство. По возможности организуйте безопасные активные игры и прогулки в специально отведенных местах.

Забывать о лакомствах

Лакомства — не просто приятный бонус, а эффективный инструмент обучения. Поощряйте собаку, когда она идет рядом с ненатянутым поводком или время от времени смотрит на вас и проверяет контакт. Так питомец быстрее поймёт, какого поведения вы от него ожидаете.

Выбирать поводок неподходящей длины

Даже если вы не натягиваете поводок специально, слишком короткая модель может сковывать движения собаки и не давать ей полноценно исследовать территорию. Стоит попробовать поводок длиной примерно 2,5–3 метра. Он обеспечит больше свободы для обнюхивания и передвижения, при этом позволит хозяину сохранять контроль.

Гулять слишком долго или слишком мало

Универсальной продолжительности прогулки не существует. Нужно учитывать возраст, активность и физическое состояние собаки, погоду и температуру воздуха. То, что идеально подходит энергичной молодой собаке, может оказаться чрезмерной нагрузкой для пожилого питомца.

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Не позволять собаке обнюхивать всё вокруг

Для собак обоняние — один из главных способов познавать мир. Поэтому остановки у деревьев, кустов и других интересных мест — не пустая трата времени, а важная часть прогулки и умственной нагрузки. В то же время стоит научить питомца менять темп, иногда можно неторопливо исследовать территорию, а иногда нужно двигаться быстрее.

Использовать рулетку в людных местах

Поводки-рулетки дают собаке больше свободы, но в толпе могут создавать опасные ситуации. Длинный трос легко запутывается вокруг ног людей или других животных, что увеличивает риск падения или травмирования. Поэтому рулетку лучше использовать на открытых пространствах, в парках или во время прогулок на природе, где мало людей.

Идеальная прогулка — это не марафон с четким маршрутом и постоянными командами. Это время, когда собака может двигаться, исследовать мир, нюхать интересные запахи и чувствовать контакт с хозяином. Ведь удачная прогулка измеряется не количеством пройденных километров, а удовольствием вашего четвероногого друга.

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