Места в доме в которых может быть плесень, но вы об этом даже не догадываетесь
Она не шумит, не пахнет духами и не гремит дверью. Но тихо разрушает ваш дом и здоровье. Плесень — один из самых опасных «соседей», который может поселиться даже в самой чистой квартире.
Издание Martha Stewart рассказало, что почти у половины домов есть проблемы с плесенью. И хотя большинство людей уверены, что смогли бы ее распознать, только 25% действительно знают, на что обратить внимание. И если вы думаете, что эта проблема вас не касается, подумайте еще раз.
Плесень после дождей и в период отопительного сезона
В украинских квартирах плесень появляется чаще всего осенью и зимой, когда температура на улице падает, а влажность в помещении растет. Она обожает кухни, ванные комнаты, углы наружных стен и места возле окон.
После масштабных отключений света или тепла, особенно в многоэтажках, в квартирах резко возрастает уровень влажности, а это создает идеальные условия для роста грибка. Добавьте сюда старые окна без вентиляции и получите идеальную среду для «зеленых пятен» на обоях.
Плесень развивается через 24-48 часов после контакта с влагой. Она быстро распространяется по стенам, древесине, ткани, а в некоторых случаях даже через систему отопления.
Скрытые признаки, что в вашем доме уже живет грибок
Плесень — мастер маскировки. Она не всегда имеет вид черных пятен на стене. Часто ее присутствие выдают косвенные знаки:
постоянный запах сырости, даже после уборки;
пятна, которые «возвращаются» после затирки или покраски;
темные или желтоватые круги на потолке;
отшелушивание краски или обоев;
скрипучий или слегка влажный пол;
регулярный кашель или аллергические реакции без очевидной причины.
Плесень после затоплений или протеканий
Часто владельцы обнаруживают плесень после подтоплений или длительных ливней. В украинских реалиях это частая проблема для жителей первых и последних этажей, а также частных домов без качественной гидроизоляции. Даже если вода высохла, влага остается в стенах. Там грибок может «спать» неделями, а потом активизироваться, когда появится тепло и плохая вентиляция.
Как предотвратить появление плесени
Борьба с плесенью — это прежде всего профилактика. Эти простые действия могут уберечь вас от больших проблем:
Регулируйте влажность. Оптимальная — до 60%. Во влажных помещениях используйте осушитель или даже мешочки с рисом или силикагелем.
Не блокируйте вентиляционные решетки. Зимой многие заклеивают их, чтобы «не тянуло холодом» и именно тогда начинает расти грибок.
Вытирайте конденсат на окнах. Особенно в спальне и на кухне.
Не сушите белье в комнате. Если нет альтернативы, обязательно откройте окно.
Следите за протечками. Даже маленькая капля из крана или трубы, это «приглашение» для плесени.
Раз в сезон делайте ревизию. Проверяйте углы, шкафы, подоконники и места за мебелью.
Если плесень уже появилась
Маленькие пятна можно обработать раствором уксуса или специальными антиплесневыми средствами, они продаются в большинстве хозяйственных магазинов. Но если площадь заражения больше ладони, лучше обратиться к специалистам. Не пытайтесь удалить грибок щеткой без защиты, ведь споры могут попасть в легкие или распространиться по квартире.
Плесень — это не пустяк
Плесень влияет не только на стены, но и на здоровье. Она может вызывать аллергии, головную боль, проблемы с дыханием, а в некоторых случаях даже хронические заболевания легких. Особенно опасна для детей, пожилых людей и тех, кто имеет астму или слабый иммунитет. Если вы замечаете симптомы, которые не проходят, обратите внимание не только на себя, но и на собственное пространство. Иногда источник проблемы — не в организме, а в обоях.
Плесень может быть незаметной, но она не безобидна. Регулярное проветривание, правильная влажность и внимание к деталям — вот простые шаги, которые помогут сохранить ваш дом здоровым. Потому что комфорт — это не только об уюте. Это еще и о чистом, безопасном воздухе, которым вы дышите каждый день.