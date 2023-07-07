Вреден ли картофель для животных: ответ ветеринара

Ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина рассказала, что это миф, в который верят не только владельцы животных, но и некоторые ветеринары, ведь картофель является ценным источником углеводов и, соответственно, энергии.

Поскольку собаки являются всеядными животными, они способны хорошо переваривать углеводы. Для кошек углеводы не являются обязательным нутриентом, поскольку они получают энергию преимущественно из белков и жиров. Следует индивидуально рассматривать каждый рацион животного, учитывая его образ жизни и физиологические потребности.

Углеводы нужны всем любимцам, особенно если состояние здоровья (болезни ЖКТ, печени, почек) требует ограничения количества белков и жиров в рационе.

Почему не стоит бояться картофеля в рационе:

Картофель содержит много витаминов и минералов, особенно калия.

Содержание фосфора в картофеле ограничено, поэтому он подходит животным с заболеваниями почек и мочекаменной болезнью.

Кошки и собаки едят картошку с большим удовольствием, чем крупы.

Сырой картофель содержит алкалоид соланин, способный вызывать отравление. Поэтому картофель можно давать только вареным. Несмотря на многие преимущества картофеля, его можно добавлять в рацион исключительно после консультации с ветеринарным диетологом.

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