Время менять крышу: как понять, что пришло время обновить покрытие

Время менять крышу: как вовремя понять, что пришло время обновить покрытие / © Associated Press

Все это приводит к срочным и дорогостоящим ремонтам, а на самом деле своевременная диагностика поможет избежать катастрофы и сохранить семейный бюджет. Издание Martha Stewart рассказало, как правильно осматривать крышу, на что обратить внимание и как рассчитать ее реальный срок службы в зависимости от материала.

Как самостоятельно осмотреть крышу

Даже если внешне все выглядит хорошо, проблемы могут развиваться незаметно. Необходимо хотя бы дважды в год, весной и осенью, делать базовую проверку.

Внешние признаки повреждений

Линия крыши должна быть ровной, без провисаний или изгибов. Если есть деформации, это сигнал о возможных проблемах со стропилами или перекрытием.

Отсутствуют или повреждены кровельные элементы. Если потеряно более пяти черепиц или битумного покрытия — время вызывать мастера.

Скручивание или изгибание черепиц. Это свидетельствует о старении материала из-за влаги и солнечного излучения.

Мох и водоросли. Немного зелени — не проблема, но массовое разрастание разрушает поверхность и задерживает влагу.

Внутренние признаки

Проверьте чердак — он может «рассказать» больше, чем сама крыша. Обратите внимание на:

проблески дневного света сквозь доски,

влажные пятна на стропилах или утеплителе,

появление плесени и грибка,

следы от стекания воды после дождя,

скопление гранул от битумных черепиц в желобах (признак разрушения).

Как рассчитать срок службы вашей крыши

Каждый материал имеет собственный «паспорт долговечности». Ориентировочные показатели:

Битумная черепица — 20-25 лет.

Архитектурная черепица — 25-30 лет.

Металлочерепица — 40-70 лет (в зависимости от толщины стали и покрытия).

Керамическая или цементно-песчаная черепица — 50-100 лет.

Сланец — 75-100 лет.

Деревянная дранка — 25-30 лет (но требует регулярной обработки противогрибковыми средствами).

Формула проста: отнимите фактический возраст крыши от среднего срока службы материала. Если остаток меньше 5 лет, планируйте замену.

Стоит действовать вовремя

Игнорирование признаков старения крыши может дорого стоить. Протекания приводят к.:

разрушение утеплителя,

порчи внутренней отделки,

появления плесени, опасной для здоровья,

ослабление опорных конструкций.

Своевременная замена кровли — это инвестиция в безопасность, комфорт и долговечность дома.

Как продлить жизнь крыши

Регулярно очищайте желоба от листьев и мусора.

Не допускайте скопления снега, его вес может превышать допустимую нагрузку.

Периодически заказывайте профессиональный осмотр (особенно после ураганов или града).

Используйте качественные материалы и сертифицированные защитные покрытия.

Крыша — не та часть дома, о которой можно «забыть» на десятилетия. Даже самый прочный материал имеет свой срок службы. Регулярные осмотры, правильный уход и своевременная замена покрытия помогут избежать аварийных ситуаций, сэкономить средства и сохранить уют в доме.