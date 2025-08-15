Время отказаться от петуний: почему это надо сделать и чем заменить традиционные растения для клумб

Петуния / © Associated Press

Прогуляйтесь ближайшим парком или по вашему району, и вы почти гарантированно заметите те виды традиционных растений для клумб, на которые садоводы полагаются десятилетиями: петунии, лилии, герани, бегонии и антиринумы, все из которых предлагают надежный цвет и эффект в течение всего лета.

Но, как сообщает GardensIllustrated, назревает движение за замену этих старомодных вариантов более современными вариантами по одной простой причине: они предлагают гораздо больше для опылителей.

На благо пчел

Циния / © Associated Press

Эксперты говорят, что многие традиционные клумбовые растения ценятся за свой цвет, однородность и долговечность цветов ценой стерильности или махровых цветов, что значительно затрудняет доступ опылителей к нектару, а это означает, что они тратят зря ценную энергию. Иногда дополнительные лепестки фактически заменяют части цветка, которые содержат нектар или пыльцу, а это означает, что они вообще ничего не дают насекомым.

Петунии

Способ выращивания этих растений также может иметь вредное воздействие на окружающую среду по сравнению с другими сортами, особенно с теми, которые можно вырастить из семян дома. Массово выращенные клумбовые растения обычно выращивают в больших теплицах, используя большое количество энергии и воды, а затем их пересаживают в пластиковые или полистирольные контейнеры, которые чрезвычайно трудно переработать.

Если вы принесете их домой, эти растения, требующие особого ухода, будут нуждаться в еще большем поливе и уходе.

Хорошая новость заключается в том, что существует множество фантастических альтернатив, которые мы можем использовать для поддержки опылителей и улучшения окружающей среды без ущерба для цвета.

Натуралистичная посадка в моде

Несколько тщательно подобранных замен могут фактически повлиять на изменение предпочтений, когда речь идет о дизайне сада. В то время, когда многие из нас обращается к более натуралистическому стилю посадки с более рыхлыми, менее однородными клумбами, создающими сложные слои цвета и текстуры, отход от традиционных клумбовых растений и их плотных блоков ярко окрашенных цветов соответствует тенденции к более расслабленному виду.

По словам генерального директора Королевского садоводческого общества Клэр Маттерсон, устойчивое развитие — это тема, которая все больше объединяет садоводов Великобритании, которые сейчас выбирают растения не только за эмоциональную реакцию, которую они вызывают, но и за их широкие экологические преимущества.

В начале года Королевское садоводческое общество прогнозировало, что садоводы продолжат отходить от традиционных клумбовых растений, зато отдавая предпочтение более долговечным, менее жаждущим и крепким сортам, таким как шалфей, вереск и георгины, которые в последнее время были популярными среди общественных садоводческих групп.

Лучшие альтернативы клумбовым растениям

Космея / © Associated Press

Несколько тщательно подобранных, но простых замен могут существенно повлиять на дикую природу, которая посещает наши сады, и это не обязательно означает отказ от однолетних растений.

Замечательные красочные однолетние растения существуют. Ассортимент очень широк. Специалисты рекомендуют космею за ее открытую форму цветка и обильный урожай нектара и пыльцы. В конце лета она также обеспечивает семенами птиц. Вербена жесткая (Verbena rigida) привлекает бабочек. Яркие бархатцы подойдут, чтобы привлечь насекомых, таких как журчалки, паразитические осы и божьи коровки, а также отпугнуть вредителей своим сильным ароматом.

Выращивайте эти растения, дружественные к опылителям, из семян, и вы также сократите энергоемкий процесс производства. Прямой посев в почву или в картонные контейнеры, такие как старые полотенца для туалетной бумаги или коробки из-под яиц, а также пересадка рассады в многоразовые терракотовые горшки помогает уменьшить экологические отходы.