Время сажать тюльпаны: что добавить в почву для их красочного цветения весной

Тюльпаны / © Associated Press

Может показаться невероятно рано думать о цветах 2026 года, но опытные садоводы призывают сейчас опередить ситуацию и начать вносить изменения, которые улучшат ваши цветы и цветущие растения следующей весной.

Что необходимо сделать прямо сейчас, рассказывает Ехргеѕѕ.co.uk.

Весенние луковицы можно сажать в горшки или в цветочные клумбы в течение осени. Нарциссы, гиацинты и крокусы лучше всего сажать до конца сентября, когда почва еще теплая. Октябрь и ноябрь — хорошее время для посадки тюльпанов.

Луковицы тюльпанов, крокусов и нарциссов можно сажать в горшки или в цветочные клумбы. Если у вас большой участок травы, попробуйте посадить луковицы крокусов на газоне для яркого цветного шоу ранней весной.

Если вы сажаете в горшки, используйте компост без торфа и хорошо утрамбуйте луковицы для великолепной композиции — вы даже можете рассадить их слоями для последовательной цветовой гаммы.

В этом месяце также нужно выполнить другие работы. Если у вас есть многолетние растения, которые начали расти слишком плотно, вам следует разделить их в сентябре.

Если некоторые из ваших многолетних цветов хорошо растут и образовали большие кусты, вы можете сейчас выкопать их и разделить на секции.

Затем вы можете пересадить одну секцию обратно на то же место, а другую — в другом месте сада или подарить ее друзьям.

Это лучше всего работает с выносливыми, холодостойкими многолетниками, такими как герань, медуница, манжетка, астранция и флокс.