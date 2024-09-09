Время собирать семена на весну: цветы, которые можно легко вырастить самостоятельно

Чтобы не покупать каждый год семена любимых растений, соберите их сейчас и уже следующей весной у вас будет свой цветочный рай.

Садовница Roz Chandler рассказала своим подписчикам, какие растения можно вырастить в домашних условиях.

Сохранение семян любимых растений существенно уменьшает затраты. Это позволяет не только экономить деньги, но и обеспечивает вас достаточным количеством людимых цветов. Это полезное дело для садоводов и агрономов, стремящихся расширить свои посадки или вырастить больше растений для дальнейшего использования или продажи.

Ехинацея

Ехинацея / Фото: Credits

Эхинацея часто используется для создания ярких клумб и обладает лечебными свойствами. Семена эхинацеи можно высевать в домашних условиях в горшки или лотки. Высевайте семена на поверхности грунта, не закапывая глубоко и обеспечьте ему достаточную влажность. Для лучшего прорастания нужна температура 18-21°C.

Георгина

Георгина / Фото: Getty Images

Цветы славятся своими большими, яркими бутонами и разнообразием форм. Прекрасно подходит для декоративных клумб. Для посева семян используйте поверхностный посев в контейнерах с насыщенным микроэлементами грунтом. Накройте семена тонким слоем почвы и поддерживайте влажность. Необходимо обеспечить достаточное освещение и температуру 20-25°C для хорошего прорастания.

Вербена

Вербена / Фото: www.credits

Вербена отличается яркими цветами различных оттенков. Она подходит для выращивания в контейнерах и клумбах. Семена вербены можно высевать в мелкие горшки или лотки. Легкая почва и теплое место с температурой 20-22°C способствуют ее хорошему прорастанию. Семена можно сеять поверхностно, поскольку они необходимо достаточное количество света.

Розы

Розы / Фото: Credits

Розы – классические цветы с приятным ароматом и разнообразием сортов. Им необходим регулярный уход, но их роскошные цветы того стоят. Для посева семян розы в домашних условиях следует использовать специальные грунтовые смеси и обеспечить растению прохладный период стратификации. Розы прорастают медленно, поэтому следует быть терпеливым и поддерживать температуру 20-25°C.

Агапантус

Агапантус / Фото: Credits

У агапантуса, известного также как лилия Африки, красивые голубые или белые цветы и это растение прекрасно подходит для декоративных садов. Семена высевают в легкую, хорошо дренированную почву. После посева накройте пленкой для создания парникового эффекта и храните при температуре 20-25°C. Для успешного прорастания семян может потребоваться несколько недель.

Тысячелистник

Тысячелистник / Фото: Credits

У тысячелистника тонкие листья и маленькие цветы белого, желтого или красного цветов. Это выносливое растение, которое хорошо переносит засуху. Семена тысячелистника можно высевать поверхностно в контейнерах с хорошо дренированной почвой. Контейнер должен содержаться при температуре 15-20°C и обеспечьте ему достаточное освещение. После прорастания молодые растения нужно пересадить в отдельные горшки.

Высевая эти растения дома перед весной, вы сможете обеспечить их здоровый рост и получить красивые цветники.

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