Время умножать красоту собственного сада: 8 многолетних растений, которые надо поделить в сентябре

Хосты

В течение весенних и летних месяцев здоровые кусты расширяются, становясь выше и шире. К осени в вашем саду может не хватать места для роста и цветения растений весной.

Сентябрь — идеальное время для борьбы с этой перенаселенностью. Хотя мертвые или больные растения, возможно, придется удалить и выбросить, ваши любимые многолетние растения можно разделить на несколько меньших растений, оставив достаточно места для новых ростов весной.

Какие растения надо поделить в сентябре, рассказывает GardeningKnowHow.

Разделяй и властвуй

Если садовое растение выросло слишком высоким, его можно обрезать до нужного размера с помощью секаторов. Но если корневая система увеличилась и занимает слишком много места на грядке, вам нужно разделить куст на части. Этот процесс известен как деление. Поскольку это создает новые растения, это часто обсуждается как форма размножения растений.

Процесс деления очень похож на пересадку, за исключением того, что вы разрезаете ком перед пересадкой. Это несложная процедура:

Выкопайте растение вместе с корнями с помощью лопаты.

Разделите корневой ком на две или более частей — вам может понадобиться острый инструмент.

Пересадите одну из них на первоначальное место. Остальные можно пересадить по саду или подарить соседям.

Поскольку деление растения создает стресс для растения, лучше избегать теплового стресса. Действуйте, когда погода прохладная, но не холодная. Осень часто является хорошим сезоном для садовых работ, и многие многолетние растения лучше всего делить осенью. Действуйте примерно за четыре недели до первых сильных заморозков, чтобы корни растения успели прижиться к зиме.

8 популярных садовых растений для деления осенью

Большинство многолетних растений лучше всего делить осенью, сразу после того, как они закончат цвести. Вот восемь растений, которые попали в этот список.

Астры

Астры

Когда вы выращиваете астры, делите их каждые три-четыре года, чтобы они продолжали цвести. Когда вы разделяете кусты, выбрасывайте самые старые корневища, оставляя только молодые, здоровые участки. Пересаживайте их неглубоко, чтобы корневища оставались немного над почвой.

Коралловые колокольчики

Коралловые колокольчики

Осень — лучшее время для разделения коралловых колокольчиков, если они переполнены. Выкопайте куст и разделите его на две-четыре части. Пересадите каждую на подготовленные места для посадки.

Герань богемская

Герань богемская

Если вы выращиваете герань богемскую на своем дворе, вы знаете, что эти выносливые и красивые многолетники растут кустами. Они цветут весь сезон и могут зарасти за несколько лет. Лучшее время для деления — осень, когда они закончат цвести.

Лилейник

Лилейник

Замечательные цветы лилейника живут всего один день, поэтому грустно, когда со временем цветы становятся все меньше и меньше. Разделение лилейников осенью хорошо помогает их омолодить. Выкопайте кусты, а затем разделите их, оставляя три веера листьев и большое количество корней в каждом участке.

Хосты

Хосты

Эти любимцы тени быстро растут. Хосты могут удвоить свой размер за несколько хороших сезонов и у них образуются мертвые центры в кронах, которые имеют неприглядный вид. Это делает их хорошими кандидатами для осеннего разделения каждые три-четыре года. Выбрасывайте мертвые участки.

Ирис

Ирис

Ирис может хорошо расти несколько лет, но потом неизбежно растения начинают задыхаться. Разделение их осенью означает лучшее цветение весной.

Пионы

Пионы

Когда цветы пионов разрастаются за пределы отведенной им грядки, наступает время их делить, и осень — лучшее время. Выкопайте корневой ком и осторожно отрежьте его от материнского растения. Разрежьте его на части, оставляя не менее трех почек на каждом участке, а затем пересадите.

Шалфей

Шалфей

Трудно найти более надежное цветущее многолетнее растение, чем шалфей, растение, известное своими перистыми листьями и великолепными колосками цветов, которые привлекают опылителей. Они быстро растут и разрастаются, поэтому планируйте делить их каждые несколько лет.

