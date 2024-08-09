Все очень просто: готовим действенное средство против сорняков

Если на вашу территорию пришли захватчики сорняки, приготовьте эту простую смесь, которая уничтожит их уже на следующий день.

На странице FarmerValley_Seeds_USA рассказали о простом рецепте, который поможет вам избавиться от надоедливых сорняков, которые могут не только испортить внешний вид вашего сада, но и, например, подорвать брусчатку ваших дорожек.

Вам понадобится:

Соль;

Мыло;

Уксус.

Что делать:

Вылейте 500 мл уксуса в пульверизатор. Добавьте по 1 ст.л. соли и жидкого мыла. Соль помогает убить сорняки, а мыло улучшает прилипание смеси к листьям.

Хорошо встряхните пульверизатор, чтобы соль растворилась в уксусе.

Распыляйте смесь непосредственно на сорняки, особенно на листья и стебли. Лучше всего средство работает на солнечном свете, когда сорняки уже засохли, поскольку это помогает смеси быстрее воздействовать на растения.

Может потребоваться несколько применений для полного уничтожения сорняков.

Эта смесь является натуральной и не вредит окружающей среде, однако следует соблюдать осторожность, чтобы не распылять ее на растения, которые вы хотите сохранить, поскольку уксус и соль могут негативно повлиять на любые растения, с которыми они контактируют.

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