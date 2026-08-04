Все пропало: если чемодан потерялся, есть вещи, которые обязательно должны быть в ручной клади

вещи, которые обязательно должны быть в ручной клади / © Credits

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Если чемодан задержался по дороге домой, это неприятно, но не критично. Совсем другое дело, когда багаж не прилетает вместе с вами в начале отпуска. Даже если страховая компания компенсирует дополнительные расходы, придется тратить драгоценное время на поиски магазинов, покупку самого необходимого и оформление документов. К тому же далеко не всегда в другой стране можно быстро найти привычные вещи, косметику или нужные лекарства, об этом сообщило издание RTÉ.

Именно поэтому стоит заранее продумать, что положить в ручную кладь, ведь именно эти несколько вещей могут сделать путешествие гораздо спокойнее даже в случае непредвиденных ситуаций.

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Все важные документы

Прежде всего позаботьтесь о документах, без которых путешествие может превратиться в настоящий квест. Сегодня большую часть информации удобно хранить в цифровом формате. Страховой полис, подтверждения бронирований, записи о вакцинации и другие важные данные лучше загрузить на смартфон или планшет, а также сохранить копии в электронной почте, чтобы иметь к ним доступ даже в случае потери устройства.

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Впрочем, если для поездки требуются бумажные документы, например, виза, билеты или другие оригиналы, которые сложно или невозможно быстро восстановить, они обязательно должны находиться в отдельной папке в вашей ручной клади.

Лекарства, без которых не обойтись

Лекарства — ещё одна категория вещей, которые не стоит сдавать в багажное отделение самолёта. В разных странах даже привычные препараты могут продаваться только по рецепту или вообще быть недоступными. Если вы регулярно принимаете лекарства, возьмите с собой запас как минимум на неделю.

Перед поездкой также стоит ознакомиться с правилами ввоза лекарств в страну назначения. В отношении некоторых препаратов, в частности отдельных обезболивающих, могут действовать специальные ограничения. В некоторых случаях понадобится справка или письмо от семейного врача, подтверждающее необходимость их использования.

Электроника и зарядные устройства

Смартфон уже давно стал главным помощником путешественника. В нём хранятся билеты, бронирования, карты, маршруты, банковские приложения и контакты. Вместе с телефоном в ручную кладь стоит положить планшет или ноутбук, если они понадобятся в путешествии, а также все зарядные устройства, кабели и переходники.

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Особенно удобным решением станет универсальный адаптер с несколькими USB-портами. Он занимает минимум места и позволяет заряжать сразу несколько устройств.

Вещи, имеющие эмоциональную ценность

Есть вещи, цену которых невозможно оценить деньгами. Если потеря какой-либо вещи вас огорчит, её не следует сдавать в зарегистрированный багаж. Это могут быть ювелирные украшения, подаренные близкими людьми, семейные реликвии, любимая игрушка или детский плед, без которых ребенку трудно заснуть. Такие вещи всегда лучше держать при себе.

Запасной комплект одежды

Даже если багаж задержится всего на один-два дня, запасная одежда поможет чувствовать себя комфортно без лишнего стресса. Прежде всего положите в ручную кладь сменное белье, а если отправляетесь на морской отдых, то ещё и купальник или плавки.

Не забудьте о головном уборе, солнцезащитных очках и нескольких универсальных вещах, которые легко сочетаются друг с другом, например, футболке, топе или шортах. А самую практичную обувь лучше надеть ещё в самолёте. Если впереди много прогулок, это могут быть кроссовки, а если запланирован спокойный пляжный отдых, то удобные сандалии.

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Мини-набор косметики и средств гигиены

Даже если вы останавливаетесь в хорошем отеле, не стоит рассчитывать, что там будет всё необходимое. В ручной клади стоит иметь небольшой набор средств личной гигиены во флаконах объемом до 100 мл в соответствии с правилами авиаперевозок.

Особое внимание уделите солнцезащитному крему, так как на популярных курортах его цена может быть значительно выше, чем дома. Если вы пользуетесь декоративной косметикой, её тоже лучше взять с собой. Полностью обновлять косметичку за границей может оказаться очень дорого. Полезной мелочью станет и небольшой флакон жидкого средства для стирки. Он позволит быстро освежить одежду в отеле и носить любимые вещи повторно, если багаж задерживается или вы путешествуете с минимальным количеством вещей.

Когда мы планируем путешествие, то обычно думаем о маршрутах, экскурсиях и красивых фотографиях, но настоящий комфорт начинается ещё до посадки в самолёт.

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