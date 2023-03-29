Все просто: как избавиться от платяной и пищевой моли

Досадно бывает обнаружить, что ваш любимый кашемировый свитер съела моль. Не менее неприятно найти моль в банке с мукой или крупой. И это может произойти с каждым.

Если вам хоть раз приходилось сталкиваться с разрушительной деятельностью этих насекомых, вы всегда будете интересоваться вопросом, как предотвратить ее появление и избавиться от моли раз и навсегда, если она все же у вас завелась.

К счастью, Еxpress.co.uk знает несколько способов, которые помогут избавиться от моли навсегда.

Моль наиболее активна в самые холодные месяцы, когда центральное отопление делает дома идеальным местом для жизни насекомых. Тем не менее в апреле и мае все еще наблюдается появление взрослых мотыльков. Эти крылатые создания обычно собираются в шкафах или кладовых, а также шкафчиках на кухне.

Как избавиться от пищевой моли

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Пищевая моль попадает в ваш дом через сухие продукты, такие как макароны, крупы, рис и муку. Любые хранящиеся продукты, подобные этим, могут быть заражены молью. По словам эксперта по вредителям, личинки моли могут быть очень похожи на рисовое зернышко, поэтому в крупах их сложно обнаружить.

Единственный реальный способ избавиться от заражения пищевой молью - удалить все зараженные продукты с вашей кухни и из кладовой. Эксперты рекомендуют выбрасывать продукты в мусорное ведро на открытом воздухе, чтобы мотыльки не проникли в дом снова.

После того как зараженные продукты будут выброшены, нужно провести дополнительную уборку. Необходимо пропылесосить полки в шкафу или место, где вы хранили продукты, чтобы избавиться от оставшихся мотыльков и коконов, прежде чем хорошо вымыть их теплой мыльной водой.

Подождите неделю или около того, если можете, прежде чем покупать новые крупы и макароны. И обязательно храните сухие продукты в стеклянных или пластиковых контейнерах, чтобы предотвратить заражение в будущем.

Чтобы устранить первопричину заражения, помойте банки и контейнеры, прежде чем снова ставить их в кухонные шкафы.

Хранение товаров в запечатанных контейнерах, когда это возможно, может помочь предотвращению появления пищевой моли. Очень важно также не запасаться большим количеством сухих продуктов.

Помните, что не допустить появления моли намного проще, чем потом с ней бороться.

Как избавиться от платяной моли

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Найти моль на тканях еще труднее, чем в крупах. Она может быть либо сплошного серого цвета, либо темно-коричневого цвета с пятнами.

Взрослые особи не будут есть одежду, а вот личинки будут питаться богатыми кератином волокнами.

Чтобы избавиться от платяной моли, освободите шкаф, в котором была найдена надгрызенная одежда. После этого используйте горячую воду и средство для мытья посуды, чтобы вымыть стеллажи и любые другие поверхности вокруг, высушите полки на открытом воздухе.

То же самое относится и к коврам, поскольку они также могут быть заражены личинками. Яйца моли, личинки и взрослые мотыльки могут быть уничтожены циклом стирки в горячей воде или химической чисткой.

После стирки и тщательного высушивания верните одежду в чистый гардероб и запаситесь небольшими пакетиками свежей лаванды, которая является эффективным средством профилактики.

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