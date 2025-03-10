Все в сад и на огород: что нужно сделать до наступления настоящей весны

Поскольку весна не за горами, пора надеть перчатки и выйти в сад. По мнению экспертов, на улице нужно многое сделать, чтобы обеспечить вам наилучшее положение для солнечных дней.

Важно соблюдать сроки сезонного садоводства. Зимой количество работ в саду действительно уменьшается, но с наступлением весны список дел снова начинает расти.

Итак, Woman&hHome с помощью экспертов составил список задач, которые вы можете выполнить, чтобы подготовить свой сад к весне и лету.

Разделение многолетников

Что нужно сделать до наступления настоящей весны / Фото: Credits

В марте можно заняться разделением и рассадкой по всему саду многолетних растений.

Разделение растений может способствовать новому росту и поможет восполнить любые пробелы в ваших кустах. Вы также получите новые растения бесплатно. Пикирование летних цветущих многолетних растений, таких как лаванда и лапчатка, ранней весной обычно дает наилучшие результаты.

Середина марта знаменует начало вегетационного периода, поэтому разделение в это время позволит вашим многолетним растениям побыстрее прижиться в новом доме. Ранней весной почва должна быть слегка влажной, чтобы с ней было легче работать, чем с мокрым.

Обрезка кустов

Что нужно сделать до наступления настоящей весны / Фото: Credits

Очень ранняя обрезка является одной из самых распространенных ошибок в зимнем садоводстве и может привести к задержке роста ваших любимых растений.

Обрезка – отличный способ сохранить здоровье ваших кустов весной. Март может быть последним шансом завершить работу перед началом нового роста, поэтому сделайте это сейчас.

Лиственные кусты, цветущие летом, нужно обрезать в период с января по март, когда они находятся в покое, чтобы способствовать здоровому росту весной.

Вечнозеленые кустарники лучше обрезать в апреле, при необходимости их можно обрабатывать в конце зимы. Чтобы защитить растения от заморозков, убедитесь, что погода мягкая и нет признаков заморозков, поскольку это может повредить ваши растения.

Уберите мусор

Что нужно сделать до наступления настоящей весны / Фото: Credits

Когда зима позади, уборка дорожек, внутреннего дворика, удаление мха с забора и крыши сарая, сбор оставшихся с осени листьев — хорошая идея.

Начните с наведения порядка в своем саду, чтобы создать "чистый лист". Уберите опавшие листья, ветки и мертвые растения и закомпостируйте мусор.

Это также хорошая возможность вернуть свою уличную мебель в надлежащее состояние.

Начинайте бороться с сорняками

Что нужно сделать до наступления настоящей весны / Фото: Credits

Знание того, как правильно избавиться от сорняков, будет одной из лучших вещей, которые вы когда-нибудь делаете для своего сада. Ну, если только вы не участвуете в тенденции восстановления дикоросов и не хотите держать сорняки вокруг.

Сорняки любят весну так же, как и мы. Они преуспевают в теплую погоду и могут быстро захватить ваш сад, если вы не будете осторожны.

Лучший способ держать их под контролем – действовать как можно раньше. Удалите сорняки, пока они еще малы и с ними легко бороться. Вырвите их вручную или выкопайте их, прежде чем они пустят глубже корни – позже это сэкономит ваше время и усилия.

Если у вас более устойчивые сорняки, то эксперты предлагают использовать целенаправленный подход, мульчируя органическими материалами, чтобы подавить рост. Это также принесет пользу вашей почве и растениям в процессе.

Если вам нужно использовать средства для уничтожения сорняков, всегда внимательно читайте этикетку и применяйте только по инструкции.

Будьте готовы к вредителям

Садовые вредители могут стать настоящей неожиданностью, когда вы только становитесь владельцем дома. Они могут возникать отовсюду, и избавиться от них действительно трудно. Отпугивание лис, кротов, крыс и улиток лучше всего начать с профилактики.

Регулярно проверяйте свои растения на наличие тли, улиток или грибковых заболеваний и принимайте быстрые меры, применяя природные средства, используя гранулы от улиток или целевое опрыскивание, если это необходимо.

Начните посадку

Что нужно сделать до наступления настоящей весны / Фото: Credits

Сейчас отличное время, чтобы начать посев фруктов и овощей на рассаду.

Если вы надеетесь вырастить овощи в этом году, то сейчас самое время подготовить и улучшить почву. Большинство овощей лучше всего растут на богатой почве, и вы можете обогатить свой, добавив кору, навоз и скошенную траву.

Если вы хотите начать выращивать собственные овощи, пора сеять семена фасоли, картофеля и луковицы лука или шалота.

Вы можете высаживать свой первый лук-шалот, чтобы он имел длительный вегетационный период. Кроме того, начинайте высаживать картофель с марта.

Планировка сада

Сады могут доставлять радость круглый год, и, немного спланировав, вы можете иметь сад, который дает овощи почти каждый месяц в году, и цветы, которые не увядают, пока не распустятся соседние.

Подумайте о своих приподнятых грядках, клумбах, где вы хотите выращивать овощи, о больших горшках и контейнерах. Некоторые садоводы с удовольствием составляют карту своего сада, думая заранее, что будет цвести и созревать в разное время.

Лучшее то, что вы можете полностью настроить свой сад, попробовать несколько последовательных посадок и даже добавить небольшой пруд.

Позаботьтесь о теплице

Выделите немного времени, чтобы проверить, работают ли все двери и вентиляционные проемы хорошо и в хорошем состоянии, и что ремонт не нужен. Очистите стеклянные панели, чтобы убедиться, что как можно больше драгоценного солнечного света достигает вашей рассады, когда вы помещаете ее в грунт.

Что категорически нельзя делать в марте

Подобно тому, как вам нужно избегать распространенных мифов о зимнем саду, некоторые работы не нужно выполнять в марте, и на самом деле они могут причинить вред, если их выполнить сейчас.

Одна вещь, которую может вызвать соблазн в саду, когда начинает светить солнце, - это обрезать и привести в порядок свои луковицы. Как бы трудно ни было наблюдать, как листья любой луковицы отмирают, это важно для того, чтобы цветы в следующем году могли завязаться. Оставьте их до конца июня, когда потом их можно будет обрезать.

То же касается растений, которые не следует уничтожать, может быть очень соблазнительно получить секатор, но некоторые виды нужно оставить отмирать естественным путем.

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