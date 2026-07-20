Встаньте с колен: как почистить плинтусы, чтобы потом не болела спина

Как почистить плинтусы, чтобы потом не болела спина / © Credits

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Плинтусы — одна из тех деталей интерьера, которые легко остаются незамеченными. Но стоит только скопиться пыли или шерсти, как они сразу бросаются в глаза. Именно поэтому регулярная уборка помогает поддерживать ощущение настоящей чистоты в доме.

К счастью, современные инструменты позволяют обойтись без неудобных поз. Издание Martha Stewart сообщило, что достаточно правильно подобрать инструменты, и большую часть работы можно выполнить стоя.

Швабра с телескопической ручкой

Один из самых удобных способов быстро удалить пыль с плинтусов — швабра с удлиняющейся ручкой.

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Благодаря длинной ручке можно легко пройти вдоль всех стен комнаты буквально за несколько минут, не наклоняясь и не становясь на колени. Особенно удобно использовать этот способ в больших квартирах или домах, длинных коридорах и на лестницах, где постоянно приседать было бы крайне неудобно.

Пылесос

Если вы уже достали пылесос, используйте его возможности по максимуму. Насадка-удлинитель поможет не только собрать пыль с плинтусов, но и сразу втянуть её внутрь пылесоса. Это гораздо эффективнее, чем обычное протирание, ведь пыль не разлетается по комнате и не оседает снова.

Для окрашенных плинтусов лучше всего подойдет щетка с мягкой щетиной, а узкая щелевая насадка поможет очистить углы и труднодоступные места.

Создайте свой собственный инструмент

Если специальной швабры нет, это не проблема. Можно воспользоваться обычной телескопической ручкой, закрепив на ней салфетку из микрофибры или губку. Перед очисткой достаточно нанести на плинтусы безопасное для древесины моющее средство и аккуратно протереть поверхность.

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Такой способ позволяет легко удалить накопившуюся грязь, не наклоняясь и не оттирая её вручную.

Перед мытьем проверьте плинтусы

Есть одна ошибка, которую допускают очень многие владельцы жилья. Прежде чем использовать какое-либо моющее средство, внимательно осмотрите плинтусы на наличие трещин, щелей или поврежденного герметика.

Если поверхность недостаточно герметична, избыток воды может проникнуть внутрь конструкции, создав влажную среду, благоприятную для развития плесени. Поэтому используйте только минимальное количество моющего средства и не переувлажняйте поверхность.

Обычная веник

Не стоит недооценивать возможности обычного домашнего веника. Проведите чистой щетиной вдоль плинтусов во время уборки комнаты, и он легко соберет пыль, шерсть животных и другой мелкий мусор.

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Благодаря длинной ручке не придется наклоняться, а сам способ особенно удобен для просторных комнат и длинных коридоров.

Лайфхак с носками из микрофибры

Еще один популярный способ, который активно обсуждают в соцсетях, — специальные носки из микрофибры. Наденьте пару носков, предназначенных именно для уборки, слегка распылите безопасное для дерева чистящее средство на плинтусы и просто пройдитесь по ним ногой.

После уборки носок достаточно постирать вместе с другими салфетками и тряпками из микрофибры.

Вытирайте пыль со стен

Есть ещё один малоизвестный секрет поддержания чистоты. Если пыль скапливается на стенах, рано или поздно она оседает именно на плинтусах. Поэтому периодически стоит очищать и стены, например, с помощью швабры или щетки из микрофибры на длинной ручке.

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Такой простой шаг значительно замедляет повторное скопление пыли на полу и помогает дольше поддерживать опрятный вид дома.

Идеально чистые плинтусы больше не означают часы уборки на коленях. Телескопическая швабра, пылесос с подходящей насадкой, обычный веник или даже носки из микрофибры помогут быстро справиться с пылью и грязью и не перенапрягать спину.

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