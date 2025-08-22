Вторая волна цветения роз: эксперты назвали средство для подкормки, которое вы обычно выбрасываете

Розы / © ТСН

Розы часто выглядят поникшими в конце лета, но оказывается, что есть простой способ оживить их, чтобы они продолжали цвести большими красочными цветами осенью.

Лето начинает подходить к концу, и погода становится заметно холоднее, но есть простой способ помочь розам подготовиться к осени и даже вырастить более крупные цветочные головки. Розы могут испытывать трудности в конце августа, поскольку сильная жара последних нескольких месяцев может уплотнить почву, а это означает, что к корням попадает меньше питательных веществ и воды.

Эксперты по садоводству поделились с Ехргеѕѕ.co.ukпростым способом помочь розам оживиться и продолжать цвести, поскольку все, что вам нужно, это остатки вашей утренней чашки кофе.

Кофейная гуща является любимой пищей червей. Это принесет пользу розам, поскольку черви должным образом аэрируют свободную почву, что улучшает структуру почвы и дренаж воды.

Кофе — отличный источник пищи для дождевых червей, и разбрасывание его по клумбам будет побуждать этих червей закапываться в почву и улучшать дренаж.

Сухая погода летом приводит к твердению почвы, но дождевые черви снова разрыхляют ее, чтобы помочь большему количеству ресурсов достичь роз, чтобы они оставались политы и подкормлены.

Дождевые черви также оставляют после себя оболочку, которая помогает добавить больше питательных веществ в почву, но кофейная гуща сама по себе является хорошим источником азота для растений.

Азот — это питательное вещество, отвечающее за рост листьев, и большие листья на растениях позволяет ему поглощать больше энергии, тогда как крепкие стебли помогут розам поддерживать еще большие цветы.

Что еще замечательно в кофейной гуще, так это то, что она способствует появлению полезных насекомых, таких как черви, но отпугивает более разрушительных, таких как слизни, поскольку они не переносят ее резкого кислого запаха.

Как использовать кофейную гущу для поддержки роз

Для начала возьмите остатки влажной кофейной гущи и поместите ее в лоток. Оставьте лоток возле окна, чтобы гуща высохла.

Кофе действительно может помочь растениям, но это кислотное вещество, поэтому важно использовать остатки кофейной гущи, поскольку она гораздо менее концентрированная. Также нужно высушить кофе, чтобы он не заплесневел в саду.

Затем все, что вам нужно сделать, это посыпать кофейной гущей вокруг каждой розы в вашем саду. Нет необходимости закапывать кофе в почву, поскольку это может повредить корни, поэтому вместо этого обязательно дайте розам воды после добавления кофейной гущи, поскольку это поможет ей проникнуть в землю.

Вам нужно только один раз подкормить ваши розы кофейной гущей, но это может помочь им вырасти гораздо сильнее и больше, чтобы они были должным образом подготовлены к следующим холодным месяцам.