Свекла

Реклама

Свекла — не только полезный корнеплод, но и источник витаминной зелени. Листья свеклы содержат много витаминов, минералов и антиоксидантов, и их можно использовать в салатах, смузи и даже супах. Благодаря простому методу садовода Саймона Акеройда, ваша магазинная свекла может «ожить» и стать неисчерпаемым источником свежих листочков в домашних условиях.

Как вырастить дома свеклу

Отрежьте верхушку свеклы. Аккуратно срежьте только верхнюю часть корнеплода, оставьте саму свеклу для приготовления пищи. Очистите от лишней зеленой части. Удалите любые лишние побеги или листочки, и оставьте только «основу», из которой вырастут новые. Посадите верхушку. Поместите ее в компост без торфа или в легкую почвенную смесь в горшке. Поставьте на солнечный подоконник. Свекла любит свет. Через несколько дней вы заметите, как начинают появляться молодые листочки. Собирайте зелень. Листья свеклы можно срезать для салатов и смузи. Когда растение вырастет собственные корешки, оно продолжит давать новые листочки после каждого сбора.

Преимущества выращивания свеклы

Ежедневная свежая зелень: не нужно бежать в магазин за салатом.

Экономия: одна свекла может давать зелень в течение нескольких недель.

Экология: меньше отходов, ведь используем верхушку овоща, которую обычно выбрасывают.

Легко и быстро: идеально для тех, кто живет в квартире и не имеет сада.

Выращивание свеклы дома — это маленькая победа для вашего здоровья, кошелька и настроения. Простой метод позволяет получать свежую зелень без специального оборудования и садовых навыков. Подпитывайте растение солнцем и водой, и оно долго будет радовать вас нежными листочками, которые станут отличным дополнением к любому блюду.