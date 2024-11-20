Вы будете удивлены: 20 неожиданных вещей, которые можно мыть в посудомоечной машине

Посудомоечная машина – настоящее чудо на любой кухне. Она значительно экономит время, воду и усилия, что делает ее незаменимой помощницей в каждом доме.

Знали ли вы, что ее возможности выходят далеко за пределы мытья посуды и издание Martha Stewart рассказало о 20 неожиданных вещах, которые можно очищать с помощью этого чудо-устройства.

Держатели для зубных щеток

Со временем на держателях для зубных щеток скапливается мыльная пена и остатки зубной пасты. Чтобы вернуть им идеальную чистоту, поместите их на верхнюю полку посудомоечной машины вверх дном и запустите обычный цикл. Если они разбираются, сначала разделите части для более тщательной мойки.

Губки

Губки для мытья посуды или уборки часто становятся очагом бактерий. Чтобы освежить их, положите губки на верхнюю полку посудомоечной машины и мойте вместе с посудой.

Вазоны

Узкие декоративные вазы, которые трудно очистить вручную, отлично моются в посудомоечной машине. Размещайте их на верхней полке. Но будьте осторожны: хрупкие или антикварные вазы лучше мыть вручную.

Стеклянные плафоны светильников

Съемные части светильников легко очищаются в посудомоечной машине. Просто поместите их в машину, а после мытья надевайте перчатки во избежание появления отпечатков пальцев.

Мыльницы

Мыльницы могут быстро накапливать грязь и биопленку. Поместите их на верхнюю полку посудомоечной машины во избежание длительной чистки вручную. Единственная оговорка – не мойте в посудомоечной машине мыльницы, расписанные вручную.

Насадки для пылесосов

Многие насадки для пылесосов, особенно пластиковые, можно мыть в посудомоечной машине. Размещайте меньшие насадки на верхней полке, а большие – на нижней. Перед этим проверьте руководство к пылесосу.

Пластиковые расчески

Пластиковые щетки для волос и расчески можно легко освежить в посудомоечной машине. Уложите их в корзину для столовых приборов и мойте обычным циклом. Избегайте мытья деревянных расчесок или щеток с натуральной щетиной.

Мусорные совки и щетки

Совки и метлы для пыли можно очищать в посудомоечной машине, если на них накопилось много грязи. Удалите остатки мусора, а затем положите их на верхнюю полку для мытья.

Решетки и регистры

Металлические или пластиковые напольные решетки нуждаются в регулярной очистке. Положите их в посудомоечную машину и запустите обычный цикл, чтобы вернуть им аккуратный вид.

Силиконовые коврики для выпечки

Силиконовые коврики, используемые для выпечки, часто впитывают жир и остатки пищи. Положите их на верхнюю полку и посудомоечная машина сделает за вас всю трудную работу.

Цветочные горшки

Перед пересадкой растений важно очистить старые горшки во избежание распространения бактерий. Просто удалите остатки грунта, а затем загрузите горшки в посудомоечную машину.

Соски и прорезыватели для зубов

Детские соски, прорезыватели и другие аксессуары можно мыть в закрытой секции для мелких предметов. Это облегчит их очищение и сэкономит ваше время.

Бейсболки

Вернуть свежесть бейсболкам можно с помощью посудомоечной машины. Разместите кепку на верхней полке или в специальной рамке для сохранения формы, а после мытья дайте ей естественным образом высохнуть.

Мячи для гольфа

Гольф мячи можно освежить, поместив его в сетчатый мешок и мойте вместе с посудой. Они снова станут чистыми и блестящими.

Садовые инструменты

Маленькие садовые инструменты без деревянных ручек отлично моются в посудомоечной машине. Это поможет избавиться от грязи, бактерий и остатков пестицидов.

Резиновые коврики

Коврики для душа, ванны или авто легко очистить, поместив их на верхнюю полку. Это сэкономит время и обеспечит гигиеническую чистоту.

Обувь для душа и тапочки

Пластиковая или резиновая обувь, например тапочки, легко моется в посудомоечной машине. Не используйте моющие средства с отбеливателем, чтобы не повредить материал.

Вертушки для микроволновок

Стеклянные поворотные столы из микроволновок удобно мыть в посудомоечной машине. Они будут блистать, как новые, без лишних усилий.

Игрушки для домашних животных

Резиновые и пластиковые игрушки для домашних питомцев легко очищаются в посудомоечной машине. Это поможет поддерживать гигиену и продлит их срок службы.

Детские игрушки

Кубики, игрушечная посуда или резиновые игрушки можно безопасно мыть на верхней полке. Мелкие предметы лучше размещать в сетчатых мешках.

Посудомоечная машина может стать вашим незаменимым помощником не только на кухне, но и в уходе за домом. Она поможет сэкономить время и усилия, обеспечивая идеальную чистоту вашим вещам.

Читайте также: