Вы этого могли не знать: интересные факты о хомячках

Интересные факты о хомячках: вы этого могли не знать / © Credits

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На странице centralna.vet рассказали о самых неожиданных и научно подтвержденных фактах о хомячках. Гарантируем — после прочтения вы посмотрите на этих животных совсем по-другому.

В мире более 20 видов хомячков

Существует более двух десятков видов хомячков, и все они имеют свои уникальные особенности. Самые популярные домашние любимцы — это сирийский хомяк (золотистый), джунгарский, Кэмпбелла и хомяк Роборовского. Кстати, последний считается самым маленьким в мире — его вес редко превышает 10 граммов.

Они могут жить даже в горах

Некоторые дикие виды хомячков приспособились к экстремальным условиям. К примеру, хомяки, обитающие в горах, могут жить на высоте до 4000 метров над уровнем моря. Им не страшны перепады температур и низкий уровень кислорода — природа позаботилась об их выносливости.

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Хомячки хорошо запоминают свое имя

Эти животные имеют хорошую память. Они могут научиться отзываться на свое имя, особенно если хозяин часто обращается к ним ласково и дает вкусности. Любимец начинает ассоциировать звук своего имени с приятными вещами.

Беременность — всего 2-3 недели

В зависимости от вида беременность у хомячка длится от 16 до 23 дней. Это невероятно короткий срок, и поэтому рождается сразу несколько детенышей — иногда до 14 в выводке. Самое интересное, что самка может задержать развитие новой беременности, если еще вскармливает предыдущее потомство.

Зубы растут всю жизнь

Зубы хомячков никогда не прекращают расти. Чтобы не возникало проблем, им нужно постоянно грызть что-то — специальные деревянные палочки, ветки или даже картон. Иначе зубы могут вырасти слишком длинными, что мешает есть и вызывать боль.

Едят не только зерно, но и белковую пищу

Хотя хомячки в основном едят зерно, овощи и фрукты, они не прочь разнообразить рацион белковой пищей. В дикой природе они могут охотиться на насекомых, ящериц, а иногда даже на мелких лягушек. В домашних условиях им можно давать белковые добавки — в частности, вареное яйцо или сухие креветки.

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Они хорошо плавают и используют щеки как «поплавки»

Большинство хомячков умеет плавать. Вода для них не родная среда, но они справляются с ней лучше, чем можно было бы подумать. Удивительно, но раздутые щеки, в которых хомячки носят еду, могут помогать им держаться на воде, как поплавки.

Щеки-«кладовые»

Одна из самых известных особенностей хомячков — их щеки, которые могут растягиваться до удивительных размеров. В них животное способно переносить до 1/3 или даже ½ своего веса. В дикой природе хомячки набивают щеки зерном или семечками, чтобы нести пищу в норку на хранение.

Малыши рождаются с зубами

Новорожденные хомячки уже имеют маленькие зубки. Хотя они голые и слепые, зубы позволяют им сразу сосать молоко и начинать грызть твердую пищу уже через несколько дней.

Самки — супермамы

У хомячков отсутствует родительская опека со стороны самцов. Все заботы о потомстве полностью ложатся на плечи самки: она кормит, согревает и охраняет малышей, пока те не станут самостоятельными. Самца лучше держать отдельно, чтобы избежать агрессии или даже нападения на малышей.

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Не все хомячки любят компанию

Несмотря на свой милый вид, большинство хомячков — животные одиночки. Особенно это касается сирийских хомячков: их лучше держать в одиночку, иначе могут возникнуть конфликты. Джунгарики и Роборовски немного дружелюбнее, однако и здесь нужна осторожность и внимательное наблюдение за поведением.

Хомячки — не просто милые любимцы. Это маленькие создания с характером и исключительными способностями. Если вы задумываетесь о домашнем животном или уже имеете пушистого друга, понимание его особенностей поможет лучше за ним ухаживать и установить прочную связь. Ибо даже в самых маленьких друзьях может быть скрыта великая история и сердце.