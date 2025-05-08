Вы этого могли не знать: вещи, которые нельзя сушить на солнце / © Credits

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Неправильное сушение может испортить любимые вещи, вызвать деформацию, потерю формы, цвета или даже появление неприятного запаха. Издание Martha Stewart рассказало, какие именно изделия следует сушить другим способом и предоставило полезные советы, как все делать правильно.

Толстые и шерстяные свитера

После стирки толстые шерстяные свитера становятся очень тяжелыми из-за воды. Если их повесить, волокна извлекаются, изделие теряет форму и может деформироваться навсегда.

Что делать вместо этого:

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Разложите свитер на горизонтальной сетке для сушки или на полотенце. Предварительно осторожно отожмите воду (но не выкручивайте!) — заверните в сухое полотенце и слегка нажмите. Затем сформируйте начальную форму свитера и оставьте сохнуть естественным способом.

Одеяла из плотной вязки или шерстяные пледы

Большие вязаные одеяла или пледы после стирки могут вытянуться под собственным весом. Они медленно сохнут, а влажная пряжа может создавать неприятный запах.

Альтернатива:

Сушите их только в горизонтальном положении. Для некоторых видов одеял (особенно машинной связки) можно использовать сушилку на режиме «низкая температура» или без нагрева, если это разрешено этикеткой.

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Пуховые куртки, жилеты и одеяла

Пуховой наполнитель после стирки становится комковатым и теряет форму. Если высушить такое изделие на веревке или на балконе — пух не расправится, а вещь останется с грудками и неприятным запахом.

Идеальный вариант:

Сушить в сушильной машине на средней температуре вместе с несколькими специальными мячиками для сушки или чистыми теннисными мячами. Это помогает пуху равномерно распределиться и сохранить объем.

Наволочки и чехлы на подушки

После полного высыхания наволочки могут утратить эластичность и не налезть на подушку. Они также могут сморщиться, особенно если хлопчатобумажная или льняная ткань.

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Что делать:

Натягивайте влажные наволочки сразу на подушки — ткань подстроится под форму и не будет усадки. Затем дайте высохнуть в естественных условиях, подперев подушку для лучшей вентиляции.

Джинсы

После сушки на солнце джинс может стать жестким и выцветшим. Кроме того, из-за высокого содержания хлопка ткань может «сесть» или деформироваться.

Совет:

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Сушите джинсы вывернутыми наизнанку в машинке на низкой температуре или на режиме без нагрева. Добавьте салфетку для сушки — это сделает ткань более мягкой и уменьшит количество помятостей.

Коврики для ванной

Хотя кажется удобно развесить коврик на балконе, этот способ сушки занимает много времени, особенно в условиях высокой влажности. Коврик теряет объем, становится плоским и может накопить влагу на обратной стороне.

Лучшее решение:

Сушите в машинке в среднем режиме, согласно этикетке. Если у вас есть коврик с резиновой подкладкой — убедитесь, что температура не превышает рекомендованную, чтобы избежать растрескивания.

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Даже обычная вещь, как сушка белья, имеет свои нюансы. Соблюдайте простые правила и вы сохраните форму, цвет и мягкость любимой одежды, одеял и даже домашнего текстиля.