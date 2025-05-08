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Вы этого могли не знать: вещи, которые нельзя сушить на солнце
Сушка белья на солнце — экологический, экономный и щадящий для одежды метод, который ценят во всем мире. Но знали ли вы, что некоторые вещи категорически нельзя сушить прямо на веревке или балконе.
Неправильное сушение может испортить любимые вещи, вызвать деформацию, потерю формы, цвета или даже появление неприятного запаха. Издание Martha Stewart рассказало, какие именно изделия следует сушить другим способом и предоставило полезные советы, как все делать правильно.
Толстые и шерстяные свитера
После стирки толстые шерстяные свитера становятся очень тяжелыми из-за воды. Если их повесить, волокна извлекаются, изделие теряет форму и может деформироваться навсегда.
Что делать вместо этого:
Разложите свитер на горизонтальной сетке для сушки или на полотенце. Предварительно осторожно отожмите воду (но не выкручивайте!) — заверните в сухое полотенце и слегка нажмите. Затем сформируйте начальную форму свитера и оставьте сохнуть естественным способом.
Одеяла из плотной вязки или шерстяные пледы
Большие вязаные одеяла или пледы после стирки могут вытянуться под собственным весом. Они медленно сохнут, а влажная пряжа может создавать неприятный запах.
Альтернатива:
Сушите их только в горизонтальном положении. Для некоторых видов одеял (особенно машинной связки) можно использовать сушилку на режиме «низкая температура» или без нагрева, если это разрешено этикеткой.
Пуховые куртки, жилеты и одеяла
Пуховой наполнитель после стирки становится комковатым и теряет форму. Если высушить такое изделие на веревке или на балконе — пух не расправится, а вещь останется с грудками и неприятным запахом.
Идеальный вариант:
Сушить в сушильной машине на средней температуре вместе с несколькими специальными мячиками для сушки или чистыми теннисными мячами. Это помогает пуху равномерно распределиться и сохранить объем.
Наволочки и чехлы на подушки
После полного высыхания наволочки могут утратить эластичность и не налезть на подушку. Они также могут сморщиться, особенно если хлопчатобумажная или льняная ткань.
Что делать:
Натягивайте влажные наволочки сразу на подушки — ткань подстроится под форму и не будет усадки. Затем дайте высохнуть в естественных условиях, подперев подушку для лучшей вентиляции.
Джинсы
После сушки на солнце джинс может стать жестким и выцветшим. Кроме того, из-за высокого содержания хлопка ткань может «сесть» или деформироваться.
Совет:
Сушите джинсы вывернутыми наизнанку в машинке на низкой температуре или на режиме без нагрева. Добавьте салфетку для сушки — это сделает ткань более мягкой и уменьшит количество помятостей.
Коврики для ванной
Хотя кажется удобно развесить коврик на балконе, этот способ сушки занимает много времени, особенно в условиях высокой влажности. Коврик теряет объем, становится плоским и может накопить влагу на обратной стороне.
Лучшее решение:
Сушите в машинке в среднем режиме, согласно этикетке. Если у вас есть коврик с резиновой подкладкой — убедитесь, что температура не превышает рекомендованную, чтобы избежать растрескивания.
Даже обычная вещь, как сушка белья, имеет свои нюансы. Соблюдайте простые правила и вы сохраните форму, цвет и мягкость любимой одежды, одеял и даже домашнего текстиля.