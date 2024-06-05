Вы могли этого не знать: 7 опасных растений, которые растут в вашем саду

Некоторые растения, которые мы выращиваем в своих садах, могут представлять опасность для домашних животных и для людей.

Те, у кого есть домашние животные, знают, что некоторых продуктов следует избегать, но знаете ли вы, что и растения в саду могут быть для них опасны. Более того, некоторые виды растений могут быть опасны и для людей.

Эксперты по садам GardenBuildingsDirect.co.uk поделились с читателями Еxpress.co.uk списком растений потенциально опасных для домашних питомцев.

К счастью, эти растения не опасны для жизни, но могут вызвать проблемы при употреблении в пищу.

Ревень

Ревень / Фото: Credits

Листья ревеня токсичны не только для людей, но и для собак. Если вы выращиваете ревень в своем саду, держите листья в недоступном для ваших животных мест.

Наперстянка

Наперстянка / Фото: Credits

Возможно, это растение уже растет в вашем саду, поскольку это популярный цветок. Несмотря на это растение содержит вещества, которые влияют на работу сердца наших домашних питомцев.

Количество отравлений наперстянкой невелико, но это все равно является предупреждением для тех, кто выращивает ее в своих садах.

Болиголов водяной

Болиголов водяной / Фото: Credits

Болиголов водяной также известен как цикута. Это растение может быть вредным для людей, а не только для животных. Если вы прикоснетесь к соку растения, это может привести к появлению неприятной сыпи и волдырей.

Гигантский борщевик

Гигантский борщевик

Это растение может представлять угрозу, если вы вступите с ним в контакт. Несмотря на то, что это ядовитое растение относится к семейству моркови, оно может вызвать волдыри и ожоги, если вы подвергнетесь его воздействию.

Арум Макулатум

Арум Макулатум / Фото: Credits

Лесное цветущее растение, может вызвать раздражение кожи вашего питомца, если он подвергнется его воздействию.

Нарцисс

Нарцисс / Фото: Credits

Вы будете удивлены, узнав, что весенний цветок может вызвать рвоту и судороги у вашей собаки. Так что, возможно, вы захотите, чтобы ваши собаки не выкапывали что-либо в следующий раз, когда выпустите их побегать по саду.

Ландыш

Ландыш / Фото: Credits

Несмотря на удивительный запах, токсичная часть растения может вызвать у вашего питомца головокружение и рвоту, также может быть раздражающая сыпь.

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