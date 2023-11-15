Вы ни за что не догадаетесь: эксперт назвал 5 неочевидных средств против царапин на мебели и стекле

Как бы мы ни старались сохранить нашу мебель в первозданном состоянии, мы не можем предотвратить обычный износ. Зачастую царапины на мебели, стекле и зеркалах причиняют нам много беспокойства.

Сложно найти способ быстро и эффективно удалить уже появившуюся царапину, особенно на стеклянных и деревянных поверхностях. Но, оказывается, существуют рекомендованные экспертами способы очистки мебели и стекол, позволяющие удалить царапины с ваших любимых вещей.

О том, какими средствами это можно сделать, рассказывает Woman&Home, которому эксперт по стеклу предложил простые и нетрадиционные способы очистки, позволяющие удалить царапины на различных поверхностях.

Зубная паста

Это, конечно, не самый очевидный выбор, когда речь идет об уборке дома, но зубная паста является на удивление отличным инструментом борьбы с небольшими царапинами и потертостями.

Зубная паста — мягкий абразив, поэтому она хорошо справляется с царапинами на поверхности. Чтобы добиться желаемого эффекта, эксперт рекомендует нанести небольшое количество зубной пасты на мягкую губку или ткань и обработать царапину круговыми движениями. После этого просто возьмите влажную тряпку и удалите излишки с обработанного участка.

Пищевая сода и вода

5 неочевидных средств против царапин на мебели и стекле / Фото: Credits

Если вы любите тщательную уборку дома, вы наверняка знакомы с возможностями пищевой содой. Она не только отлично справляется с трудноудаляемыми пятнами (попробуйте почистить ковры пищевой содой, чтобы убедиться в этом), но также полезна при реставрации поврежденной мебели.

Просто смешайте равные части пищевой соды с водой до получения густой пасты, по консистенции напоминающей зубную. Затем нанесите небольшое количество средства на поцарапанную область и отполируйте круговыми движениями, а затем протрите тканью из микрофибры.

Слегка абразивная консистенция пищевой соды также делает ее отличным инструментом для чистки стеклянной плиты, позволяя быстро избавиться от остатков жира и пригоревших остатков пищи. Но именно это делает ее непригодной для чистки некоторых деликатных поверхностей. Обязательно проверьте, что нельзя чистить пищевой содой, чтобы убедиться, что вы не поцарапаете деликатную поверхность.

Прозрачный лак для ногтей

Иногда царапина слишком глубока, чтобы ее можно было просто отполировать, а в некоторых стеклянных предметах, где используется абразив, например пищевая сода, это может привести к еще большим царапинам. Если это так, то лучшим вариантом будет заполнение царапины. Для этого эксперт по стеклу рекомендует использовать прозрачный лак для ногтей.

Прозрачный лак для ногтей — хороший способ заполнить царапину и сделать ее менее заметной. Сначала очистите стекло, затем нанесите на царапину тонкий слой прозрачного лака. Дайте ему полностью высохнуть в течение часа, прежде чем взять жидкость для снятия лака и протереть царапину, чтобы удалить излишки лака.

Масло

5 неочевидных средств против царапин на мебели и стекле / Фото: Credits

Масло (косметическое или растительное) может просочиться в мельчайшие царапины и сделать их менее заметными. Для этого вам нужно сначала очистить поцарапанную область мыльной водой, а затем нанести небольшое количество масла на ткань и аккуратно отполировать ею царапину медленными круговыми движениями. Этот процесс очень похож на обработку и чистку деревянных ложек.

Продолжайте делать это, слегка надавливая, а затем просто вытрите излишки масла, как только закончите. При необходимости вы всегда можете повторить это.

Банановая кожура

5 неочевидных средств против царапин на мебели и стекле / Фото: Credits

Кожуру можно использовать в качестве необычного, но эффективного способа обработки легких царапин на поверхности. Внутренняя часть банановой кожуры иногда помогает уменьшить появление легких царапин. Потрите банановой кожурой поцарапанный участок внутренней стороной от 30 секунд до минуты, затем вытрите остатки чистой тканью.

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