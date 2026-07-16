Вы об этом пожалеете: какие задачи садоводы не должны игнорировать в июле

Растения в горшках / © Credits

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Это был период почти непрекращающейся жары, и, поскольку сейчас температура снова растет, может быть невероятно заманчиво просто устроиться в саду и погреться на солнце.

Хотя лето, несомненно, является идеальным временем года, чтобы максимально использовать открытое пространство, наслаждаясь плодами многомесячной упорной работы и радуясь своим садоводческим достижениям, гуру садоводства Монти Донпредупреждает, что сейчас не время откладывать инструменты в сторону, поскольку ещё есть много дел, над которыми нужно работать — и как можно скорее.

Как сообщает Express.co.uk, садовод призывает обеспечить, чтобы любые цветы, кустарники, деревья или культуры, выращенные в горшках и контейнерах, получали столько же внимания, сколько и те, что посажены непосредственно в землю, особенно в это время года.

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В своём блоге Монти пояснил: большинство растений, выращенных в контейнерах любого типа, исчерпают доступные питательные вещества из компоста, в который они были посажены, в процессе роста и будут нуждаться в регулярной дополнительной подкормке в течение оставшейся части лета. Идеально подходит еженедельная подкормка с высоким содержанием калия, которая будет способствовать образованию корней и цветов (но не слишком пышной листвы). Я считаю, что жидкие морские водоросли или запатентованная жидкая подкормка для томатов хорошо подходят.

Секрет заключается в том, чтобы давать достаточно — но не слишком много. Слишком много питательных веществ так же вредно, как и слишком мало, поскольку это вызывает быстрый, пышный рост — часто в ущерб цветению или плодоношению — и привлекает дополнительные грибковые и вредительские проблемы. Никогда не поддавайтесь искушению сделать подкормку более сильной, чем указано в инструкции, и если есть сомнения, уменьшите концентрацию. Вашим растениям и композициям от этого будет лучше.

По словам Монти, розы по-прежнему хорошо выглядят в начале месяца, а клематисы переходят от крупных цветков ранних летних сортов (группа II) к более обильным, хотя и мелких, витицеллы и других позднецветущих (группа III). Нежные однолетние растения, такие как космеи, цинии, подсолнухи и титонии, теряют свою молодость, а агапантус, лилии и георгины — это все летние луковичные растения, которые сейчас украшают бордюры.

Дополнительные задачи, которые Монти рекомендует садоводам выполнить в этом месяце, включают удаление нижних листьев с томатов, выращиваемых на открытом воздухе, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и свести к минимуму риск фитофтороза. Июль также является идеальным временем для обрезки плодовых деревьев, которая, в отличие от зимней обрезки, не приведёт к чрезмерному отростку.

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Если вы не формируете какой-то конкретный новый побег, удалите весь прирост этого года до нескольких пар листьев, стараясь не повредить созревшие плоды. Если вы формируете плоды в определенную форму, подвязывайте нужные, но рыхлые побеги по ходу работы. Обрезка в это время также позволяет свету и воздуху проникать к созревающим плодам и предотвращает переполнение ваших деревьев непродуктивными ветвями.

Раннецветущие многолетники, такие как дельфиниумы и морозостойкие герани, также можно обрезать в течение июля. Это имеет дополнительное преимущество в стимулировании как можно большего количества новых побегов, что в конечном итоге приводит к ещё более обильному цветению с приближением осени.

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