Вы удивитесь: эксперты назвали 11 вещей, которые нельзя класть в блендер

Знаете ли вы, что есть некоторые продукты, которые никогда не следует помещать в блендер?

Блендеры являются одними из самых универсальных кухонных принадлежностей, но некоторые вещи все же не стоит пытаться в них измельчить. Некоторые продукты слишком твердые, что перегружает мотор и в конечном итоге приводит к поломке, другие ингредиенты могут затупить лезвия или даже привести к травмам.

Woman&home попросили экспертов — от шеф-поваров до технических специалистов — подробно рассказать ниже о вещах, которые никогда не следует класть в блендер.

Лед

11 вещей, которые нельзя класть в блендер / Фото: Getty Images

Когда речь идет про измельчение льда, однозначно ответить на вопрос, можно ли при этом использовать блендер, сложно.

Некоторые блендеры имеют достаточно мощные двигатели для измельчения льда, поэтому они подходят для этой задачи. Но, если у вас модель, не предназначенная специально для измельчения льда — вы изнашиваете двигатель, что приводит к необходимости ремонта или полной замены.

Если вы знаете, что собираетесь использовать лед в своем блендере, прежде чем покупать его, стоит посмотреть спецификации разных брендов, поскольку в некоторых из них указывается, что их механика была протестирована на предмет определенных функций, таких как измельчение льда.

Горячие жидкости

Мы все когда-нибудь готовили суп на обед и с нетерпением хотели измельчить его, пока он еще горячий, чтобы без промедления подать к столу. Проблема в том, что это может дорого нам обойтись. Когда в блендер добавляются горячие жидкости, они выделяют пар, который быстро создает давление. Это давление может создать достаточную силу, чтобы жидкость взорвалась, оторвав верхнюю часть блендера, что в лучшем случае приведет к очень грязной кухне, а в худшем - к сильным ожогам.

Чтобы избежать необходимости мыть кухню, попробуйте подождать, пока жидкости остынут, прежде чем измельчать, и всегда крепко держите крышку одной рукой во время работы.

И конечно же никакой опасности не будет, если вы будете использовать погружной ручной блендер.

Картофель

11 вещей, которые нельзя класть в блендер / Фото: Credits

Всем хочется однородного картофельного пюре, это само собой разумеющееся, потому что нет ничего хуже, чем комковатая картошка в стиле школьного обеда, которая может испортить ужин. Но нет, блендер вам в этом не поможет.

Картофель содержит много крахмала, который нужно как можно меньше перемешивать в процессе измельчения. С помощью блендер вы получите клейкую, тягучую субстанцию, а не легкое и воздушное пюре.

Тесто

Никогда не поддавайтесь искушению замесить тесто в блендере. Блендер не имеет такого же вращательного действия, как миксер, который пытается имитировать то, как вы замешиваете вручную.

Пытаясь замешать тесто в блендере, вы переусердствуете с клейковиной в муке, что приведет к получению жесткого и плотного конечного продукта.

Сырые волокнистые овощи

11 вещей, которые нельзя класть в блендер / Фото: Credits

Если вы когда-нибудь пытались приготовить брокколи или несколько палочек сельдерея, вы вполне могли заметить, что через некоторое время ваш блендер начинает работать с трудом. Проблема с овощами с высоким содержанием клетчатки, которые чрезвычайно полезны для здоровья и должны быть включены в сбалансированный рацион, заключается в том, что их молекулярный состав в сыром виде нелегко разрушить.

В блендере волокна овощей, таких как брокколи или сельдерей, неизбежно останутся после того, как мякоть превратится в пюре, что также усложняет задачу очистки блендера. Эти волокна наматываются на лезвия вашего блендера, что означает, что вашему двигателю придется работать интенсивнее, и этот процесс в конечном итоге может привести к повреждению мотора.

Если вы хотите приготовить пюре из сельдерея или брокколи для питья, лучше всего использовать соковыжималку, или просто сначала бланшируйте или варите их, чтобы смягчить некоторые волокна, что поможет вашему блендеру легче их прорезать.

Замороженные фрукты

11 вещей, которые нельзя класть в блендер / Фото: Credits

Твердые замороженные фрукты имеют почти такую же плотность, как и лед. И их измельчение может легко привести к повреждению вашего блендера, если ваш двигатель недостаточно мощный.

Дайте замороженным фруктам несколько минут, чтобы они немного размягчились, прежде чем превратить их в пюре. Они по-прежнему сохранит свою морозность, делая ваш напиток приятным и прохладным, но мотору будет гораздо легче и это поможет продлить срок службы вашего блендера.

Кости

Кости чрезвычайно трудно сломать, особенно те, которые содержатся в красном мясе, таком как говядина или баранина. Если вы случайно измельчите кусочки костей в блендере, они могут затупить ваши лезвия, что приведет к менее эффективному измельчению в будущем.

Кофейные зерна

11 вещей, которые нельзя класть в блендер / Фото: Getty Images

Добавление кофейных зерен в блендер не приведет к катастрофическим результатам. Хотя, конечно, вы можете получить более неравномерный помол, чем если бы вы использовали специальную кофемолку, но главная проблема заключается в том, что со временем вы затупите лезвия блендера.

Специи

11 вещей, которые нельзя класть в блендер

Блендеры обычно не предназначены для измельчения мелких частиц, таких как сушеные травы и специи, и поэтому не являются самым полезным инструментом для их измельчения. Их более крупные лезвия больше подходят для крупных фруктов, овощей и бобовых, и в большинстве случаев они не смогут разбить сушеные травы и специи на более мелкие кусочки.

Мясо

11 вещей, которые нельзя класть в блендер / Фото: Credits

Хотя технически ничто не мешает вам измельчить мясо, результаты могут быть далеко не удовлетворительными. Вы сможете измельчить мясо, если у вас достаточно мощный блендер, но в конечном итоге оно получится слишком однородным и вы не сможете приготовить из него сочный гамбургер или котлеты. Все же лучше использовать для измельчения мяса мясорубку.

Слишком много жидкости

Добавление слишком большого количества жидкости будет означать, что вы никогда не получите однородную смесь из того, что вы готовите.

Вместо этого попробуйте добавлять жидкость понемногу, постепенно разжижая смесь, пока не будет достигнута необходимая консистенция. Добавление слишком малого количества жидкости тоже ошибка, из-за этого ваш блендер будет с трудом перемалывать ингредиенты, поэтому необходимо тщательно сбалансировать правильное количество жидкости, чтобы все было легко измельчено.

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