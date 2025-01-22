Вы удивитесь: нужно ли стирать новые простыни и одежду перед использованием

Вопрос о том, стоит ли стирать новые простыни и одежду перед первым использованием, волнует многих. Пора положить конец сомнениям и дискуссиям на эту тему.

Хотя однозначных правил на этот счет нет, издание RealSimple рассказало, что стирка новых тканей перед использованием — это не только полезно, но и желательно.

Личный выбор или необходимость

Стирка новых простыней или одежды перед первым использованием – это скорее рекомендация, нежели обязанность. Дело в том, что ткани проходят долгий и сложный производственный процесс, прежде чем попадают на полки магазинов, поэтому большинство людей считают, что лучше все стирать.

При изготовлении текстиля часто используются химические вещества, остающиеся на поверхности ткани. Это могут быть:

Крахмал, придающий изделию опрятный вид при транспортировке или хранении.

Масла и смолы, необходимые для прядения и ткачества.

Химикаты для очистки волокон, такие как гидроксид натрия или моющие средства.

Красители или отбеливатели, обеспечивающие яркий цвет ткани.

Все это может оставаться на материале и в некоторых случаях вызывать раздражение кожи, особенно если она чувствительна.

Что случится, если не стирать новые вещи

Если вы решите не стирать новые простыни или одежду перед первым использованием, вероятнее всего, ничего страшного не произойдет. Однако любые остатки химических веществ могут вызвать дискомфорт, зуд или даже раздражение кожи. Это особенно касается людей с повышенной чувствительностью к химикатам.

Кроме того, если вы приобрели джинсы или другую одежду с ярким красителем, есть риск, что краска может линять, оставлять следы на мебели или других вещах. Чтобы избежать этого, стирка перед использованием становится важной мерой пресечения.

Как правильно стирать новые вещи

Чтобы ваша одежда и постельное белье служили дольше, следует придерживаться нескольких простых правил:

Проверяйте этикетки. Обратите внимание на рекомендации производителя по уходу. К примеру, вещи с пометкой "Только химчистка" нужно соответственно обрабатывать. Используйте правильную температуру воды. Для уменьшения усадки и сохранения яркости цветов стирайте в холодной воде. Выбирайте щадящий режим сушки. Сушите одежду на низкой температуре во избежание повреждений ткани. Гипоаллергенные моющие средства. Используйте средства для стирки, не содержащие токсинов, чтобы минимизировать риск раздражения.

FAQ

Что произойдет, если пропустить стирку?

Хотя серьезных последствий не будет, риск раздражения кожи или контакта с химическими остатками остается.

Нужно ли стирать куртки перед первым использованием?

Да, по возможности. Если это не разрешено инструкциями изготовителя, лучше отдать вещь в химчистку.

Стирка новых простыней или одежды перед первым использованием — это не строгое правило, а скорее мера пресечения. Если ваша кожа чувствительна или хотите избежать контакта с производственными остатками, лучше не пропускать этот этап. Все же это личный выбор и в большинстве случаев ничего страшного не случится, если вы наденете новую вещь прямо из магазина.

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