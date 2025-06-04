Вы удивитесь: зачем садоводам советуют поливать газон жидкостью для мытья посуды

Газон / © Associated Press

Реклама

Мох — это тихий «убийца» травы, который медленно ползет между травинками и превращает ваш газон в неровную поверхность. Многие утверждают, что мох действительно полезен для окружающей среды, поскольку задерживает углекислый газ, обеспечивает среду обитания для насекомых и создает тень для почвы. Но в то же время есть и другие, которым не нравится вид мягкого зеленого ковра на газоне, и они хотят избавиться от него.

Эксперты по садоводству поделились с Еxpress.co.uk способом избавиться от мха — просто с помощью жидкости для мытья посуды. Любой садовый центр заполнен дорогими спреями, мазями и химикатами, обещающими «изгнать мох» или «быстро убить мох», но проблема с ними — кроме стоимости — заключается в том, что они могут уничтожать полезные организмы в вашем саду, такие как насекомые, черви и пчелы, своей мощной химической смесью.

Вот почему садоводы придумали гораздо лучший способ уничтожить мох без химикатов. Вы можете избавиться от проблем с мхом с помощью коктейля из двух ингредиентов: воды и средства для мытья посуды.

Реклама

Смешивание 60 мл моющего средства в 4,5 литрах воды, а затем заполнение ручного опрыскивателя — один из самых невероятных рецептов уничтожения мха, которые вы когда-либо могли найти. Просто опрыскивайте любые участки мха, которые вы встретите, держа бутылку всего за несколько сантиметров, пока вы сбрызгиваете.

Как я узнаю, что это сработало? На следующий день или около того вы увидите, как ваш мох изменит цвет с пышного зеленого на оранжево-коричневый, прежде чем полностью высохнет и подвергнется окружающей траве.

Перед обработкой следует сначала проверить погоду и назначить ее на период без дождя продолжительностью 24 часа или более, иначе ваш раствор смоется и станет бесполезным. Но если вы это сделаете, нет никакой причины, почему это не сработает. Как только ваш мох приобретет этот удивительный оранжево-коричневый цвет и отомрет, просто возьмите грабли и удалите его с газона.