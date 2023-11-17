Выключите их немедленно: 10 приборов, которые потребляют много электричества даже в режиме ожидания

Экономия электроэнергии - дело благородное, а в наших условиях - еще и жизненно важное. И поскольку любой опыт в этом вопросе может нам пригодиться, предлагаем изучить опыт британцев, которые последнее время - из-за значительного подорожания электроэнергии - ищут возможности сэкономить.

Оставление приборов в режиме ожидания означает, что они все равно будут потреблять электроэнергию, даже когда вы ими не пользуетесь. Эксперт рассказал Еxpress.co.uk, что бытовая техника-вампир, даже в спящем режиме может поглощать почти четверть вашего энергопотребления. Простой способ сократить потребление энергии и сэкономить деньги — отказаться от приборов-вампиров и избежать ненужного использования электроэнергии.

Эксперты провели небольшое исследование и составили список, который поможет людям определить, какие энергозатратные приборы следует отключить, и начать экономить деньги.

Игровая консоль

Помимо эксплуатационных расходов оставление игровой приставки в режиме ожидания на целый год может стоить больших денег.

Современные игровые консоли намного мощнее, чем раньше, а это означает, что они потребляют гораздо больше энергии, поскольку подключены к Интернету даже в режиме ожидания.

Настольный компьютер

Следует избегать оставлять компьютеры в режиме ожидания. По мнению экспертов, использование компьютеров уже увеличит счета за электроэнергию, поэтому обязательно отключите их, если это возможно.

Ноутбук

Ноутбуки хороши тем, что вы можете отключить их от сети, как только они зарядятся, вместо того, чтобы позволять им потреблять энергию весь день. Обратите внимание, что ноутбуки по-прежнему потребляют электроэнергию, даже если они полностью заряжены и выключены, лучше полностью отключать их от сети, особенно на ночь.

Умные колонки

По оценкам экспертов, умные колонки потребляют 3 Вт в час в режиме ожидания. Люди обычно используют умные колонки всего несколько часов в день, и если они подключены к сети и находятся в режиме ожидания в течение года, они могут существенно увеличить счет за электричество.

Посудомоечная машина

Посудомоечные машины потребляют в час такое же количество энергии в режиме ожидания, как и умные колонки. Если вы выполняете несколько загрузок в день, возможно, вам не захочется ее полностью отключать, но выключать на ночь все же стоит.

Стиральная машина

Хотя стиральная машина в режиме ожидания расходует энергию очень-очень экономно, в течение года сумма может накопиться заметная. По мнению экспертов, за такую же сумму вы можете использовать две светодиодные лампы мощностью 3 Вт в течение всего года по восемь часов в день. Выбор за вами.

Микроволновая печь

Многие оставляют микроволновые печи включенными постоянно, даже если используют их всего несколько минут в день. Подумайте, стоит ли так делать, а если вы привыкли пользоваться своей микроволновой как кухонными часами, то готовы ли вы за это платить.

10 приборов, которые потребляют много электричества даже в режиме ожидания / Фото: Credits

Телевизор

Годовая стоимость режима ожидания для телевизора стоит не так уж и дорого, но если у вас есть телеприставка, стоимость возрастает. Телевизоры являются одними из самых энергоемких устройств, поэтому обязательно выключайте их, когда они не используются, чтобы сократить расходы.

Принтер

Принтеры обычно не часто используются в повседневной жизни в обычных семьях, но многие из них остаются в режиме ожидания все время. Обязательно полностью выключайте их, когда они не используются, чтобы дополнительно сэкономить на счетах за электроэнергию.

Сушильная машина

Сушильные машины являются одним из самых энергоемких приборов. Как и в случае со стиральными машинами, оставление сушильных машин в режиме ожидания добавит к вашим годовым счетам некоторую сумму, которую вполне можно сэкономить.

Таким образом мы насчитали 10 приборов, которые вполне можно выключить прямо сейчас без ущерба для жизненного комфорта. И какой бы незначительной не была сумма за их оставление в режиме ожидания, умноженная на десять, она становится довольно заметной.

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