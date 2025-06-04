Выращивание пионов в саду: эксперты назвали главные ошибки и секреты ухода

Пионы / © lady.tsn.ua

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Пионы, незаменимые в садах, могут вернуть воспоминания о временах наших бабушек и дедушек, когда эти красавцы были основным элементом цветников. Родом из Евразии и Северной Америки, цветы пионов объемны и тяжелы и являются одними из красивейших цветов в саду. К счастью, пионы легко выращивать, и они достойны усилий, если вы любите немного пышной элегантности в своем саду.

Узнайте, как ухаживать за пионами из полного руководства по уходу, которое сделали GardeningKnowHow .

Общий уход за пионами

Пионам нужна холодная зима для процветания. Они будут расти в более теплых регионах, но только там, где зимняя температура обеспечивает от 500 до 1000 часов охлаждения или месяц, когда температуры будут не выше от 0 до 4°C.

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Обычно пионы холодостойкие, большинство видов лучше растут в умеренном и холодном климате, особенно в регионах со стабильным количеством осадков.

Лучшая почва для пионов — богатая, суглинистая и хорошо дренированная. Почва для пионов требует pH от 6,5 до 7,0, поэтому перед посадкой следует проверить его. Внесите органические вещества в почву перед выращиванием пионов, чтобы быстро начать цветение.

Когда сажать пионы

Лучшее время для посадки пионов как с голыми корнями, так и в горшках — осенью, за несколько недель до первых заморозков. Также безопасно сажать пион ранней весной, когда почва становится пригодной для обработки, но куст пионов, посаженный весной, может потратить больше времени, чтобы крепко прижиться, и даже может ждать до следующего года, чтобы зацвести.

Пионы

Как сажать пионы

При посадке высокого или широкого сорта пионы особенно важно заранее спланировать достаточно места для установки кольев или обоев для поддержки. Располагайте их на расстоянии от 0,9 до 1 м друг от друга, чтобы избежать скопления растений и обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Карликовые сорта нуждаются в 60 см пространстве.

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Хотя идеальное место для посадки должно получать по меньшей мере шесть-восемь часов солнечного света ежедневно, частичная тень или пятнистый солнечный свет также приемлемы, особенно для древовидных пионов. близко, заставят их конкурировать за питательные вещества.

Обработайте почву, когда она достаточно высохнет, чтобы немного морщилась, и больше не была влажной или липкой. Опять же, почва должна быть хорошо дренирована и проверена на слегка кислый pH от 6,5 до 7. Не стесняйтесь добавить немного органического компоста, чтобы дать вашим новым растениям стимул и обеспечить немного органической мульчи для защиты корней осенью.

Запланируйте заранее установку кольев или обойной опоры вскоре после того, как ваши пионы начнут расти весной. Большие пушистые цветы удерживают так много воды, что они будут свисать до земли без опоры.

Поместите растения с голыми корнями в почву так, чтобы глазки роста были направлены вверх, и не более чем на 5 см ниже уровня почвы. Ваша посадочная яма должна быть частично заполнена «конусом» почвы, которая будет достигать корневой верхушки для опоры, но убедитесь, что корни расположены не более чем на 5 см под землей. Пионы, посаженные слишком глубоко, могут не цвести.

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Пионы / © Associated Press

Полив пионов

Пионы не любят «мокрых ног». Только посаженные пионы можно поливать по крайней мере дважды в неделю, когда они приживутся, но давайте почву немного подсохнуть между поливами. Это хорошее время, чтобы напомнить себе, что почва пиона требует хорошего дренажа, чтобы избежать гниения и грибковых инфекций. Для новых растений глубокий полив помогает корням расти и укрепляться.

Когда ваш пион хорошо прижился, ему понравится глубокий полив в течение весеннего периода роста. Для укорененных растений вы можете позволить почве немного подсохнуть на короткие периоды. Чрезмерный полив приведет к мягким стеблям, пожелтению листьев, темным пятнам, корневой гнили и грибковым инфекциям. Вы также можете увидеть, как окружающая почва привлекает нежелательных вредителей.

Пионы

Как выращивать пионы в горшках

Несмотря на то, что пионы являются относительно крупными растениями, их можно выращивать в горшках. Выберите большой горшок и убедитесь, что вы выбрали твердые, здоровые клубни. Эксперты рекомендуют контейнер глубиной не менее 46 см и такой же шириной. Дренажные отверстия в горшке абсолютно необходимы для здоровья нового растения.

Используйте рыхлую и хорошо дренированную почву или смесь компоста и торфа. Поместите клубни «глазками» вверх и накройте их только 3,8-5 см грунта. Почву следует поддерживать равномерно влажной, но поливайте только тогда, когда верхние 8 см почвы высохнут. Подумайте о том, чтобы обеспечить какую-либо опору, например, колья.

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Растения, выращенные в контейнерах, более подвержены замерзанию, поэтому вы можете занести свои пионы в горшках в помещении или в защищенное место.

Пионы / © Associated Press

Когда цветут пионы

Пионы начнут расти весной. В зависимости от размера и возраста растения, а также климата, цветение должно появиться между концом весны и началом лета — апрелем, маем и июнем.

Если вы хотите большие цветы, удалите боковые почки на стебле и оставьте на кончике. Если удалите ту, что на кончике, или «конечную» почку, вы можете увидеть больше цветов, но они будут меньше.

Вы можете ожидать, что пионы будут в полном цветении примерно неделю или больше, и растения цветут только один раз в год. При хорошем уходе вы можете рассчитывать на прекрасное ежегодное цветение взрослых растений в течение от 50 до 100 лет.

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Лучшие удобрения для пионов

Планируйте подпитывать свои пионы весной и осенью сбалансированным удобрением. Ищите удобрения с более высоким содержанием калия. После первых нескольких лет выращивания можно сократить подкормку пионов до каждые 3 года.

Также эксперты рекомендуют весной, до появления цветочных почек, подпитывать пионы компостированным коровьим навозом.

Как обрезать пионы

Удаляйте любые зараженные листья, как только они появляются, и отцветшие цветы пиона, когда они закончат цвести. Холодная погода, особенно первые сильные заморозки, сигнализируют о конце года для травянистых пионов, а значит, пора их обрезать. Если вы обрежете их слишком рано, прежде чем они перейдут в состояние покоя, следующей весной вы можете увидеть меньше цветов. Подождите до поздней осени. И никогда не обрезайте древовидные пионы, поскольку они на самом деле являются кустарниками и плохо реагируют на обрезку.

Обрезайте пионы до земли или по крайней мере примерно на 7,6 см выше уровня земли. Если растения заразились вредителями или грибком, обязательно удалите все растительные остатки этого участка. Когда земля замерзнет, вы можете разложить слой мульчи вокруг и поверх кроны ваших пионов для зимней защиты.

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Пионы / © Associated Press

Болезни пионов

Пионы устойчивы к болезням. Если они испытывают физические повреждения, такие как ушибы, выкапывание собакой или другие тактильные повреждения, их часто можно восстановить. Однако если вы подозреваете, что ваши растения были поражены грибком или другой болезнью, вам может понадобиться удалить их и обязательно посадить новые пионы в другом месте.

Вот некоторые распространенные болезни пионов, с которыми вы можете столкнуться:

Ботритис на пионах — это неприятное состояние, вызванное грибком, который появляется во влажную прохладную погоду. Проявляются всевозможные симптомы, такие как переувлажненные листья, почерневшие бутоны, сероватая плесень и размягченные ткани стебля. Удалите все пораженные части растения и уничтожьте или утилизируйте, но не добавляйте к компоста.

Пятнистость листьев . Как и звучит, грибок пятнистости листьев пионов создает черные, коричневые или фиолетовые пятна на листьях. Соблюдайте ту же процедуру, что и в случае с фитофторозом.

Вирус мозаики. Этот грибок образует желтые пятна и кольца на листьях пионов. Возможно, вам придется уничтожить все растение, чтобы предотвратить его распространение, и, опять же, не добавляйте его в компоста.

Мучнистая роса. Вы можете заметить этот меловидный грибок на ваших пионах. Мучнистая роса на пионах, если она становится слишком сильной, может ослабить иммунную систему растений. Удалите листья, прежде чем листья высохнут и опадут. Сухие листья могут быть носителем грибка, и вы можете увидеть, как проблема снова возникнет в следующем сезоне.

Муравьи. Липкий сладкий материал, покрывающий бутоны пиона, является деликатесом для муравьев. Муравьи на бутонах пиона не создадут никаких проблем — пусть они ими наслаждаются.

Увядание, гниль и вирусы распространяются по растениям насекомыми и клещами. Хуже всего, когда пион переувлажняется из-за плохого дренажа почвы. Если удаление всех зараженных частей растения не помогает, пора удалить его полностью.

Может понадобиться больше года, чтобы новый пион развил свои прекрасные цветы. Если ваши клубни были посажены слишком глубоко, ваша почва плохо дренируется или растение не получает достаточно солнечного света, вы можете увидеть, как бутоны пиона формируются, но не развиваются. Возможно, нужно набраться терпения.

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Это состояние, которое называется «взрывом бутонов», может быть связано с несколькими экологическими проблемами, включая недостаточное количество воды или солнца, недостаточное количество калия в почве, а иногда и корневые или листовые нематоды. Рекомендуется убедиться, что окружающие деревья и кустарники не выросли настолько, чтобы создавать слишком много теней вокруг растения пиона. Также имейте в виду, что пион может конкурировать за питательные вещества с окружающими растениями.

Пионы / © Associated Press

Как разделить и пересадить кусты пионов

Вы можете заметить, что цветение вашего пиона со временем становится беднее, что является нормальным явлением. Возможно, пора разделить пионы и пересадить их.

Выкопайте клубни осенью. Разделите их чистым, острым ножом, убедившись, что у каждой части есть несколько глазков.

Посадите части, как новый клубень, не слишком глубоко в хорошо дренированную землю, на расстоянии не менее 1 м друг от друга.

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Растения пионов могут легко пережить пересадку осенью.

Естественно, пионы можно выращивать из семян, но может потребоваться много лет, чтобы они зацвели. Большинство садоводов предпочитают посадку клубней или части корневой системы. Разделение корней можно проводить, когда растение находится в состоянии покоя.