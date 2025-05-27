Выращивание помидоров в горшках: эксперт поделился методом идеального полива

Помидоры / © Credits

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Если вы растите помидоры в горшках, полив — это то, что не следует игнорировать. Поэтому эксперт по садоводству Алан Титчмарш поделился с Еxpress.co.uk лучшими советами по поливу помидоров.

Прежде всего эксперт подчеркнул, что лучше выбрать терракотовый горшок для помидоров, а не пластиковый. Это поможет сохранять корни более прохладными. Грунт в таком горшке не высыхает так быстро, как в пластиковом. У них также есть большое дренажное отверстие на дне, позволяющее излишней воде вытекать.

Пересаживая помидоры в эти большие горшки, эксперт советует оставлять зазор между верхней частью грунта и краем горшка. Это означает, что во время полива вы можете заполнить его до предела.

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Обычно 3 см воды проходит примерно на 20-25 см в грунт, а значит, вода хорошо заполнит горшок. Если уровень влажности колеблется, это может привести к гниению плодов, а поскольку растение подвержено высыханию, ему может понадобиться ежедневный полив в жаркую погоду.

Титчмарш предлагает в начале роста использовать мешок для выращивания, поскольку они легко поместятся в любом садовом пространстве. Его «маленькая хитрость» для лучшего роста заключается в использовании опор из тростника вокруг мешков для дополнительной безопасности и надежного роста.