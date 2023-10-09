Вырастить букет тюльпанов к Рождеству: садоводы рассказали, как обмануть луковицы

Хотите вырастить букет тюльпанов, гиацинтов или нарциссов к новогодним праздникам? Нет ничего проще – мы расскажем вам, как это сделать.

Осень – идеальное время для посадки луковиц цветов, которые будут радовать нас весной. Но если вы хотите вырастить красивый букет уже к Рождеству, вам нужно знать несколько секретов.

Эксперты по садоводству рассказали Еxpress.co.uk, как можно ускорить процесс цветения и насладиться яркими цветами уже к новогодним праздникам.

Какие цветы можно обмануть

Большинство видов цветущих луковичных растений, таких как крокусы, тюльпаны, нарциссы, гиацинты и амариллисы, можно заставить расцвести в горшке на несколько месяцев раньше срока.

Как сажать луковичные

Растить луковичные вы можете в горшках, которые удобно будет переносить из холодного помещения в теплое. При посадке луковиц в горшки используйте компост, не содержащий торфа, и заполняйте их на треть. Поместите луковицы заостренным концом вверх, следя за тем, чтобы они не касались друг друга. Чем больше луковиц вы посадите, тем более впечатляющим будет зрелище их цветения. Наполните горшки компостом чуть ниже верха. После посадки хорошо полейте каждый горшок.

Как вырастить цветы к Рождеству / Фото: Credits

Устройте им зиму

В начале процесса вашей главной задачей будет создать зимние условия, которые заставят луковицы думать, что уже зима. Этого можно добиться, подержав горшки в холодных и темных условиях в течение нескольких недель, прежде чем переместить их в теплое место для цветения.

Для имитации зимы подойдет любое прохладное темное место, например, сарай или гараж. Если прямой свет неизбежен, накройте горшки бумажными пакетами. Время от времени проверяйте их и следите за тем, чтобы они были влажными, но не мокрыми.

Как вырастить цветы к Рождеству / Фото: Credits

Когда пора перемещать горшки в тепло

Как только вы увидите зеленые кончики, выступающие из почвы, переместите горшки в теплое помещение. Через две-три недели они начнут цвести.

Что делать с луковицами после цветения

Луковицы можно использовать повторно после цветения. Просто срежьте засохшие цветы, оставив листву нетронутой. Поместите луковицы в светлое, защищенное место на подоконнике и регулярно поливайте их, пока листья не отомрут. Высушите луковицы и сохраните их для пересадки следующей осенью.

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