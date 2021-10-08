Высаживаем зелень под зиму: когда именно и как правильно это сделать

Высаживаем зелень под зиму: когда именно и как правильно это сделать

Осенью большинство огородников высаживают зелень под зиму. Ведь если посадить зелень весной, то первые всходы появятся только через неделю-две после того, как придет настоящее тепло, а если посадить осенью, то можно получить урожай гораздо раньше — первые всходы появятся почти сразу, как прогреется земля.

О том, когда и как высаживать зелень под зиму, рассказал кандидат сельскохозяйственных наук, старший преподаватель кафедры технологии хранения и переработки продукции растениеводства Житомирского Полесского национального университета Сергей Вьюнцов.

Чеснок под зиму

В грунт высаживают зубки чеснока, выбирая те, которые имеют диаметр не менее 3,5 сантиметров, внешне неповрежденные и хорошо вызревшие. До посадки их необходимо хранить в условиях, предотвращающих согревание и преждевременное прорастание.

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Огородникам надо знать, что лучшие растения-предшественники для чеснока — это огурцы, кабачки, ранняя капуста, бобовые, озимая пшеница, однолетние травы на сено. При выращивании чеснока на зиму обрабатывать почву нужно не позднее, чем за 25-30 дней до посадки. А сажать чеснок нужно не позднее чем за 20-30 дней до устойчивого замерзания почвы. До этого времени от зубков должны отрасти корни длиной не менее 10-12 см. В степной зоне календарные сроки могут быть 15-20 октября, лесостепной — 5-10 октября, на Полесье — 25 сентября-10-15 октября.

Расстояние между зубками в среднем должно составлять 8-10 см, чтобы растениям не было тесно и они хорошо развивались. Почва должна заранее быть удобренной потребительскими веществами. На приусадебных участках чеснок можно высаживать с междурядьями 25-35 см, глубина посадки зубков при подзимнем посеве должна составлять от 6-8 до 10-12 см от донышка к поверхности почвы. Зубки выкладывают донышком вниз и слегка вдавливают в землю, а затем засыпают землей слоем 2 см.

Лук репчатого из севка под зиму

Хорошие результаты дает посадка севка (маленьких луковиц) на зиму за 30-40 дней до устойчивой морозной погоды, примерно в середине-конце октября. На приусадебных участках севок сажают на грядки в разрыхленные бороздки на расстоянии 15-45 см. В строке луковички раскладывают для малогнездных сортов на расстоянии 8-10 см, а для сортов, которые дают в гнезде три и более луковиц, — 10-15 см. Выкладывают их донышком вниз слегка вдавливая, а сверху присыпают почвой слоем 2 см.

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Сеянка требует неглубокой заделки — 3-4 см ниже поверхности почвы. При более глубокой посадке всходы появляются позже, севок прорастает медленно, поскольку его корням не хватает воздуха.

Кроме того, под зиму можно высадить семена укропа, петрушки, салата, щавеля и других культур. Весной они порадуют огородников ранним урожаем.

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