- Дата публикации
-
- Категория
- Дом
- Количество просмотров
- 120
- Время на прочтение
- 2 мин
Выворачивать или нет: как правильно стирать одежду
Стирка — одно из тех домашних дел, которое мы делаем на автомате. Но знали ли вы, что даже мелкие детали, такие как способ загрузки вещей в машинку, могут влиять на их вид и долговечность.
Издание Real Simple рассказало, что выворачивать одежду наизнанку перед стиркой — это простой трюк, который помогает сохранить цвета яркими, а ткани опрятными. В то же время есть ситуации, когда делать этого не стоит.
Зачем выворачивать одежду перед стиркой
Темные и яркие вещи часто теряют насыщенность после нескольких режимов стирки. Если стирать их наизнанку, внешняя сторона меньше контактирует с водой и стиральными средствами, а значит цвет медленнее тускнеет.
Джинсы, футболки с принтами, вещи с вышивкой или аппликациями лучше стирать наизнанку. Так они не будут тереться о другие вещи, пуговицы или молнии и дольше будут иметь новый вид.
Внутренняя сторона одежды контактирует с кожей, впитывает пот, остатки кремов и дезодорантов. Стирка наизнанку позволяет эффективнее очистить именно эту поверхность, а значит вещи будут свежее.
Какие вещи обязательно стирать наизнанку
Джинсы
Спортивная одежда и форма
Футболки и рубашки с яркими принтами
Одежда с вышивкой или декоративными элементами
Темные и насыщенно цветные ткани
Лайфхак: если вещь очень дорогая или деликатная, стирайте ее в специальном мешочке для стирки — это дополнительная защита от механических повреждений.
Когда не стоит выворачивать одежду
Есть случаи, когда лучше оставлять вещи «как есть»:
Если на одежде есть пятна (трава, грунт, соус, косметика). Для их эффективного удаления нужно, чтобы вода и стиральное средство работали именно на внешней поверхности.
Детская одежда после активных игр или занятий на улице.
Рабочая или садовая одежда, которая сильно загрязнена.
В таких случаях важно предварительно обработать пятна специальным средством и стирать вещи в правильном режиме.
Стирать ли новую одежду перед ношением
Новые вещи могут содержать остатки красителей или химических веществ, которые используются во время производства и транспортировки. Дерматологи советуют всегда стирать новую одежду перед первым ношением, особенно детскую.
Если вы хотите, чтобы ваши вещи дольше оставались яркими, не катышками и имели опрятный вид, привыкайте стирать их наизнанку. Но для одежды со сложными пятнами лучше делать исключение.