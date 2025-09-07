Выворачивать или нет: как правильно стирать одежду / © Credits

Издание Real Simple рассказало, что выворачивать одежду наизнанку перед стиркой — это простой трюк, который помогает сохранить цвета яркими, а ткани опрятными. В то же время есть ситуации, когда делать этого не стоит.

Зачем выворачивать одежду перед стиркой

Темные и яркие вещи часто теряют насыщенность после нескольких режимов стирки . Если стирать их наизнанку, внешняя сторона меньше контактирует с водой и стиральными средствами, а значит цвет медленнее тускнеет.

Джинсы, футболки с принтами, вещи с вышивкой или аппликациями лучше стирать наизнанку . Так они не будут тереться о другие вещи, пуговицы или молнии и дольше будут иметь новый вид.

Внутренняя сторона одежды контактирует с кожей, впитывает пот, остатки кремов и дезодорантов. Стирка наизнанку позволяет эффективнее очистить именно эту поверхность, а значит вещи будут свежее.

Какие вещи обязательно стирать наизнанку

Джинсы

Спортивная одежда и форма

Футболки и рубашки с яркими принтами

Одежда с вышивкой или декоративными элементами

Темные и насыщенно цветные ткани

Лайфхак: если вещь очень дорогая или деликатная, стирайте ее в специальном мешочке для стирки — это дополнительная защита от механических повреждений.

Когда не стоит выворачивать одежду

Есть случаи, когда лучше оставлять вещи «как есть»:

Если на одежде есть пятна (трава, грунт, соус, косметика). Для их эффективного удаления нужно, чтобы вода и стиральное средство работали именно на внешней поверхности.

Детская одежда после активных игр или занятий на улице.

Рабочая или садовая одежда, которая сильно загрязнена.

В таких случаях важно предварительно обработать пятна специальным средством и стирать вещи в правильном режиме.

Стирать ли новую одежду перед ношением

Новые вещи могут содержать остатки красителей или химических веществ, которые используются во время производства и транспортировки. Дерматологи советуют всегда стирать новую одежду перед первым ношением, особенно детскую.

Если вы хотите, чтобы ваши вещи дольше оставались яркими, не катышками и имели опрятный вид, привыкайте стирать их наизнанку. Но для одежды со сложными пятнами лучше делать исключение.