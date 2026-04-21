Яичная скорлупа для комнатных растений / © Associated Press

Реклама

В мире комнатных растений всегда есть место для экспериментов. Кто-то добавляет кофейную гущу, кто-то банановую кожуру, а кто-то тщательно сушит яичную скорлупу и убежден, что это идеальное удобрение.

И хотя идея использовать кухонные остатки выглядит экологично и логично, издание Martha Stewart предостерегает, что в случае со скорлупой эффект может быть значительно скромнее, чем вы ожидаете.

Яичную скорлупу использовать можно, но не стоит возлагать на нее большие надежды. Комнатные растения растут в искусственной среде, а именно без дождя, естественных микроорганизмов и полноценного почвенного цикла. Именно поэтому скорлупа разлагается слишком медленно, чтобы дать растениям ощутимую пользу.

Реклама

Иначе говоря, это не тот «быстрый бустер», на который многие рассчитывают.

Польза

Несмотря на ограничения, определенные плюсы все же есть.

Кальций . Яичная скорлупа содержит кальций — важный элемент для здорового роста растений.

Улучшение структуры почвы. Измельченная скорлупа может сделать почву более рыхлой, улучшить дренаж и аэрацию.

Снижение кислотности. Она немного повышает pH почвы, делает ее менее кислой. На открытом грунте это может даже помочь отпугивать вредителей, например, слизней. Но в квартире этот эффект почти не имеет значения.

Неидеальное решение

Главный минус — медлительность, в домашних условиях скорлупа практически не успевает разложиться до состояния, когда растение может вхять из нее питательные вещества. Более того, неправильное использование может создать такие проблемы, как:

Плесень — если скорлупа лежит влажной на поверхности почвы

Вредители — если ее как следует не промыть

Дисбаланс питания — ведь она не заменяет полноценные удобрения

Необходимо помнить, что это лишь вспомогательное средство, а не основа ухода.

Реклама

Правильное использование

Если хочется попробовать, важно сделать это грамотно.

Очистить и высушить. Скорлупу нужно тщательно промыть и высушить. Для стерилизации ее можно подсушить в духовке около 20 мин. Измельчить до порошка. Чем мельче помол, тем быстрее она будет работать. Добавлять в малых количествах, смешайте небольшое количество с почвой, однако не стоит переусердствовать. Альтернатива — «чай» из скорлупы. Залейте измельченную скорлупу водой на 24-48 часов и используйте эту воду для полива, это мягкий и безопасный вариант.

Не для всех растений

Необходимо быть внимательными к тому, что скорлупа повышает уровень pH, поэтому не подходит для растений, которые любят кислую почву. Лучше не использовать ее для фиалок, папоротников и бегоний. Вместо этого она больше подходит для растений, которые комфортно чувствуют себя в нейтральной или слабощелочной среде.

Яичная скорлупа — не магическое удобрение, а скорее приятный бонус к основному уходу. Она может немного улучшить почву и добавить кальция, но не заменит качественных подкормок.