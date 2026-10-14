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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
206
Время на прочтение
2 мин

Забудьте о диванах: актуальный мебельный тренд меняет интерьеры в 2026 году

Один предмет мебели может заменить диван, гостевую кровать и уютный уголок для чтения.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Диван

Диван / © Credits

Современный интерьер должен быть не только красивым, но и адаптивным. Кабинет превращается в гостевую комнату, библиотека — в место для отдыха, а небольшое помещение выполняет сразу несколько функций. Издание Real Simple рассказало, почему диван снова в центре внимания и как сделать его стильным акцентом дома.

Почему дизайнеры выбирают диван

Софа или тахта — это диван, на котором удобно отдыхать днём, читать, общаться или принимать гостей, а при необходимости — спать ночью. В отличие от традиционного дивана, такая конструкция часто занимает меньше места и легко вписывается в комнаты различного назначения.

Особенно ценится её универсальность. Тахту можно поставить у окна, дополнить письменным столом или встроить в нишу. Встроенные ящики помогут хранить постельное белье, книги и настольные игры, не загромождая комнату.

Можно совместить диван с длинным рабочим столом у окна или создать встроенную конструкцию с деревянной основой, книжными полками и ящиками. Так мебель станет частью архитектуры помещения, а не просто ещё одним предметом в комнате.

Как вписать диван в интерьер

Чтобы тахта не напоминала временную гостевую кровать, стоит с самого начала планировать её как полноценную часть интерьера, например, оформить оконную нишу мягким сиденьем, добавить полки или предусмотреть место для хранения вещей.

В небольшой гостевой комнате можно поставить диван, а вокруг разместить книжные полки, предусмотреть розетки для зарядки устройств, а под основой — выдвижное спальное место для гостей. Цветочные обои, мягкая обивка и продуманное освещение превратят функциональное пространство в уютный уголок.

Еще один лайфхак — оформить тахту в той же цветовой гамме, что и стены. Так она станет органичной частью помещения, а яркие подушки, контрастный текстиль или акцентные детали помогут придать индивидуальность.

Диван — удачное решение для тех, кто хочет получить максимум от каждого квадратного метра, не идя на компромисс со стилем. Он помогает совместить отдых, хранение вещей и дополнительное спальное место, особенно в небольших квартирах. Главный принцип современного дизайна прост — мебель должна не просто украшать пространство, но и делать повседневную жизнь более удобной.

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