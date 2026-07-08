Забудьте о химчистке: рецепт натуральной пены, которая вернет свежесть одеялам, подушкам и матрасам

рецепт натуральной пены, которая вернет свежесть одеялам, подушкам и матрасам / © Associated Press

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Подушки, одеяла, покрывала и матрасы — одни из тех вещей в доме, которые мы чистим гораздо реже, чем следовало бы. Причина проста: они занимают много места, не всегда помещаются в стиральную машину и требуют длительной сушки. Именно поэтому многие откладывают их чистку на потом или обращаются в химчистку, об этом рассказало издание Woman&Home. Впрочем, как отмечает Нэнси Биртвистл, существует простая альтернатива, позволяющая освежить домашний текстиль без токсичных средств и лишних затрат.

Рецепт домашней «сухой» пены

На своей странице в Instagram эксперт показала, как приготовить специальную пену, которая очищает ткань благодаря густым пузырькам и не переувлажняет её. Для приготовления понадобятся:

кальцинированная сода — 4 ст. л

кислородный отбеливатель — 2 ч. л

только что закипевшая вода — 100 мл

холодная вода — 150 мл

экологичное средство для мытья посуды — 20 мл

При желании можно также приготовить баночку с пищевой содой. Она пригодится для особо загрязнённых участков.

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Приготовление

Сначала в большую миску нужно насыпать кальцинированную соду и кислородный отбеливатель. Затем добавить кипяток, чтобы активировать компоненты, и хорошо перемешать до полного растворения. После чего влить холодную воду и средство для мытья посуды. На этом моющий раствор готов.

Как стирать крупные вещи

Если одеяло или покрывало слишком большие, их стоит сложить пополам и работать прямо на полу. Перед этим желательно застелить поверхность тканью или пленкой, чтобы избежать лишнего беспорядка.

Особое внимание уделяйте наиболее загрязнённым местам, таким как края, оборки или участки, которые чаще всего соприкасаются с руками.

Секрет метода заключается не в самом растворе, а в густой пене. Для этого смесь нужно постоянно взбалтывать или активно перемешивать, чтобы образовывалось большое количество пузырьков. Именно их, а не жидкость, используют для очистки ткани.

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Наносить пену следует с помощью перчатки для пилинга или другой мягкой текстурированной губки, аккуратно втирая её в ткань. После очистки каждого участка грязь нужно сразу удалять чистым сухим кухонным полотенцем или салфеткой.

В процессе работы раствор следует регулярно взбивать, чтобы поддерживать образование новой порции пены.

Сушка после очистки

После завершения чистки текстиль необходимо хорошо высушить. Если позволяет погода, лучше вынести вещь на свежий воздух. Можно даже оставить покрывало сушиться под лёгким летним дождём, а затем солнце сделает ткань ещё свежее.

Если же погода не способствует сушке, отличным решением станет осушитель воздуха. Он поможет быстро высушить одеяло или покрывало в помещении, не допуская появления затхлого запаха.

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Домашняя «сухая» пена позволяет освежить крупные текстильные изделия, которые сложно или невозможно постирать в обычной стиральной машине. К тому же этот метод не требует дорогостоящих услуг химчистки и обходится без агрессивных химических средств, которые нередко используются при профессиональной чистке.

Благодаря тому, что ткань не впитывает большого количества воды, вещи быстрее высыхают, а сам процесс уборки становится значительно проще.

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