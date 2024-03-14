Забытые места: 6 зон, требующих вашего внимания для борьбы с грязью и микробами

Мы часто недооцениваем важность уборки некоторых мест в наших помещениях, становящихся идеальными условиями для накопления грязи и микробов. Некоторые из этих зон могут оставаться незамеченными.

В нашей постоянной борьбе с грязью и микробами мы часто забываем о некоторых местах в наших домах, которые также требуют внимания. Некоторые из них могут показаться неочевидными, но их уборка может значительно улучшить гигиену и чистоту помещения. Вот шесть таких мест, которые выделил блогер Армен Адамян в своем Instagram, - их следует включить в свое регулярное расписание уборки.

Вентиляционные решетки

Вентиляционная решетка часто накапливает пыль и грязь, что может влиять на качество воздуха в помещении. Чтобы очистить их, вам понадобится бумажное полотенце, уксус и несколько минут. Замочите полотенце в уксусе, прикрепите его к вентиляционной решетке на 5 минут, а затем протрите ее. Этот метод поможет избавиться от накопившейся грязи и пыли и обеспечить свежий воздух в помещении.

Фильтр в стиральной машине

Фильтр стиральной машины может стать местом накопления пыли и грязи, что может влиять на эффективность стирки. Чтобы очистить его, используйте пылесос, чтобы удалить основной слой грязи, а затем ушные палочки, чтобы добраться до более труднодоступных мест. Этот процесс обеспечит оптимальную работу вашей стиральной машины.

Верх полочек кухонных шкафов

Верха полочек кухонных шкафов часто остаются неубранными, но они также накапливают пыль. Чтобы очистить их, используйте бумажное полотенце, замоченное в уксусе, чтобы легко удалить накопившуюся годами грязь и обеспечить чистоту в вашей кухне.

Пульты

Пульт – это еще одно место, которое часто остается неубранным, но он может быть источником многих микробов. Чтобы очистить его, используйте ткань из микрофибры, замоченную в уксусе, чтобы удалить микробы. Затем пройдите зубную щетку, чтобы очистить труднодоступные места между кнопками.

Посудомоечные машины

Фильтр в посудомоечных машинах также требует регулярной уборки, чтобы обеспечить оптимальную работу устройства. Для этого выкрутите фильтр, положите его в емкость с уксусом и содой и оставьте на пять минут. Затем протрите его сухим бумажным полотенцем и вставьте обратно в посудомоечную машину.

Светильники

Светильники могут являться источником накопления пыли и грязи. Чтобы очистить их, положите на них бумажное полотенце, сбрызните уксусом и протрите. Повторите процесс с внутренней стороны светильника. Это поможет обеспечить чистоту и гигиену в вашей комнате.

Вентиляционные решетки, фильтры в стиральных машинах, верхние полочки кухонных шкафов, пульты, фильтры в посудомоечных машинах и светильники – это все места, которые часто не получают должного внимания при уборке. Чтобы обеспечить чистоту и гигиену вашего жилья, важно включить их в свое регулярное расписание уборки. Это поможет не только поддерживать чистоту в вашей среде, но и обеспечит здоровую и безопасную жизнь для вас и вашей семьи.

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