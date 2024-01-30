Зачем бросать чеснок в унитаз: вы не поверите, но это работает

Уборка туалетов, конечно, не входит в список наших любимых домашних дел. Но делать это нужно регулярно.

Туалет зачастую является одним из самых грязных мест в вашем доме. В туалете растут тысячи и тысячи бактерий и грибков. Откладывая уборку, мы оказываем большую услугу бактериям и грибкам.

Это может показаться безумием, но есть лайфхак, который действительно может вам помочь. О том, как зубчик чеснока поможет вам поддерживать чистоту в туалете, рассказывает StoryToHear.

Почему чеснок

Чеснок — чудодейственное природное лекарство. Он обладает дезинфицирующими свойствами, а также оказывает противовоспалительное действие. Поэтому вы можете эффективно использовать его для очистки унитаза. Чеснок содержит вещество под названием аллицин - он может защитить от бактерий и предотвратить появление грибков. А это работает, даже в случае с унитазом.

Как это работает

Действие чеснока в туалете очень простое. Поместите зубчик чеснока в унитаз на ночь. Почему ночью? Потому что в это время суток туалетом пользуются нечасто. Таким образом, чеснок сможет творить чудеса всю ночь. Утром вам просто нужно спустить воду в туалете. Повторяйте этот трюк с чесноком примерно два раза в неделю, чтобы убедиться, что в туалете нет плесени и чеснок действует.

Зачем бросить чеснок в унитаз / Фото: Credits

Чеснок против желтых пятен

Если вас когда-нибудь беспокоили желтые пятна в туалете, вы также можете использовать чеснок. Эти пятна можно легко удалить с помощью настойки с чесноком. Вскипятите около литра воды. Тем временем мелко нарежьте три зубчика чеснока или раздавите их чеснокодавилкой. Затем добавьте их в кипящую воду и дайте настояться около 20 минут. Затем можно выливать смесь в унитаз. Дополнительный совет: вы также можете делать это на ночь, чтобы чеснок снова творил чудеса всю ночь.

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