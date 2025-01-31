Зачем класть теннисные мячи в сушилку

Ежедневная рутина стирки может казаться скучной, но существуют маленькие уловки, которые способны значительно облегчить этот процесс. Один из таких советов – добавлять в сушилку теннисные или шерстяные мячи.

Этот проверенный метод уже много лет помогает уменьшить морщины, сократить период высыхания и сделать их пушистыми и мягкими. Издание RealSimple рассказало, как работает этот способ и почему его стоит попробовать.

Как теннисные мячи улучшают процесс сушки

Хотя теннисные мячи созданы для спортивных соревнований, у них есть еще одна неожиданная, но полезная функция – улучшать качество стирки. Когда мячи подпрыгивают в сушилке, они создают дополнительное движение воздуха, помогают более равномерно распределять тепло между вещами. Это позволяет добиться лучших результатов всего за один цикл сушки.

Пушат одеяла и подушки

После стирки пуховые подушки, одеяла или куртки могут выглядеть смятыми и терять форму. Добавление нескольких теннисных или шерстяных мячей в сушилку поможет избежать слипания наполнителя, сохраняет его равномерное распределение. Благодаря этому подушки и одеяла остаются пушистыми и комфортными.

Уменьшают морщины и статику

Теннисные мячи обеспечивают постоянное движение белья в сушилке, что уменьшает риск образования складок. Это особенно полезно для простыней, джинсов и футболок, которые после сушки выглядят более ухоженно. Кроме того, благодаря мячам снижается статическое электричество, а это значит, что одежда не будет прилипать друг к другу или к телу.

Сокращают время высыхания

Одним из самых больших преимуществ является экономия времени. Благодаря тому, что мячи помогают одежде двигаться и распределять тепло равномерно, время сушки сокращается. Это не только удобнее для вас, но и помогает снизить затраты на электроэнергию.

Экологичность и безопасность

В отличие от смягчителей ткани и бельевых кондиционеров, теннисные мячи не содержат химических веществ, которые могут раздражать кожу или вызвать аллергию. Если вы имеете чувствительную кожу или просто предпочитаете экологические методы ухода за вещами, этот лайфгак станет для вас прекрасной альтернативой.

Чем шерстяные мячи лучше теннисных

Кроме теннисных мячей, на рынке появились специальные шерстяные шарики для сушки. Они имеют такие же преимущества, как теннисные мячи, но дополнительно имеют ряд экологических преимуществ. Шерстяные мячи полностью натуральны, не содержат синтетических материалов и могут быть использованы с эфирными маслами, чтобы придать вещам приятный аромат.

Если вы хотите, чтобы у вашей одежды и постельного белья был легкий аромат свежести, добавьте несколько капель эфирного масла лаванды, мяты или цитрусовых на шерстяные мячи, прежде чем положить их в сушилку. Это станет прекрасной альтернативой парфюмерным кондиционерам для белья.

Использование теннисных или шерстяных мячей

Выберите чистые мячи – если вы используете теннисные мячи, убедитесь, что они новые и хорошо вымыты. Добавьте 2-3 мяча в сушилку вместе с бельем. Запустите цикл сушки – выберите обычный режим сушки для соответствующего типа ткани. Извлеките одежду сразу после окончания цикла – это поможет уменьшить морщины. Вместо бельевых кондиционеров используйте шерстяные мячи с эфирными маслами.

Теннисные или шерстяные мячи в сушилке – это простой, эффективный и экологичный лайфгак, который может значительно улучшить ваш опыт стирки. Они помогут сохранить одежду мягкой, уменьшат морщины, ускорят процесс сушки и сделают белье пушистым. Если вы еще не попробовали этот метод, следует сделать это как можно скорее – результаты вас приятно удивят.

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