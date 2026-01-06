Зачем поворачивать ковры и как это продлит их жизнь: зимний лайфхак

Зачем оборачивать ковры и как это продлит их жизнь / © Credits

По словам издания Martha Stewart, именно зима — лучшее время, чтобы дать им «перезагрузку». Регулярное оборачивание ковров не только сохраняет их вид, но и реально продлевает срок службы, без лишних затрат и сложных процедур.

Ковер — это не просто элемент интерьера, это инвестиция в уют, тепло и стиль дома, поэтому, как любая инвестиция, он нуждается в уходе.

Регулярное вращение помогает ковру жить дольше и иметь лучший вид. Оптимально переворачивать ковры каждые три — шесть месяцев, а в зонах с активным движением — даже чаще.

Если задуматься, почему это стоит делать именно зимой, ответ будет прост: эксперты говорят, что именно холодный сезон создает максимальную нагрузку на ковры.

Почему зимой ковры страдают больше всего

Больше людей — больше изнашивания. В холодное время года мы значительно больше времени проводим дома. Праздники, гости, домашние вечера, все это меняет траекторию движения в доме. Зимой схемы хождения меняются и одни и те же участки ковра изнашиваются быстрее. Переворачивание помогает равномерно распределить нагрузку и предотвратить преждевременное стирание ворса. Солнце, батареи и теплый воздух. Даже зимой солнечный свет может вредить, особенно низкое зимнее солнце, которое долго «бьет» в одно и то же место. К этому добавляется еще один фактор — отопление. Горячий воздух из радиаторов и вентиляционных решеток пересушивает волокна, из-за чего ковер может терять цвет и становиться ломким. Регулярное вращение позволяет равномерно распределить влияние тепла и света, сохранять текстуру и оттенок ковра. Дополнительный бонус — шторы, жалюзи или UV-пленки на окнах. Мебель и постоянное давление. Диваны, кровати, комоды — все это оставляет вмятины. Если ковер не двигать, эти следы могут стать постоянными. Вращение дает ворсу возможность «отдохнуть» и восстановиться. Даже небольшое смещение мебели на несколько сантиметров помогает избежать четких зон вдавливания.

Как переворачивать ковер

Освободите пространство. Уберите мебель, вазоны и декор с ковра. Пропылесосьте с обеих сторон. Это предотвращает то, чтобы песок и пыль «втиралась» в волокна во время движения. Идеальный момент, чтобы помыть пол под ковром. Поднимайте, а не тяните. Тянуть ковер — значит деформировать основу. Лучше свернуть его рулоном. Поверните на 180°. Если пространство ограничено, достаточно 90°. Разгладьте поверхность. Двигайтесь от центра к краям, убирайте складки и воздушные «карманы». Проверьте мебель, убедитесь, что она не создает новых зон давления.

Поворачивание ковров — это тот самый маленький домашний ритуал, который имеет большой эффект. Зимой, когда нагрузка на возрастает, он становится особенно важным.

Несколько минут раз в сезон помогут сохранить цвет, форму и текстуру ковра на годы вперед, а значит, ваш дом и в дальнейшем будет стильный, ухоженный и по-настоящему уютный вид.