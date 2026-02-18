- Дата публикации
-
- Категория
- Дом
- Количество просмотров
- 256
- Время на прочтение
- 3 мин
Зачем промывать бойлер и как правильно это делать
Горячий душ, чистая посуда и ощущение домашнего комфорта зависят от одного скромного, но чрезвычайно важного прибора — бойлера. Эксперты говорят, что регулярная промывка водонагревателя может сэкономить деньги, продлить его «жизнь» и избавить от неожиданных проблем.
Бойлер редко становится звездой интерьера, но без него современный быт невозможен. Он работает ежедневно для душа, мытья рук, стирки или кухни. И, как любой прибор, нуждается в уходе, об этом рассказало издание Martha Stewart.
Одна из важнейших, но чаще всего игнорируемых процедур — ежегодное промывание бойлера. Это простое действие, которое может значительно повысить эффективность работы прибора и продлить срок его службы.
Зачем промывать бойлер
Со временем в бойлере накапливаются минералы и осадок, которые естественно содержатся в воде. Они оседают на дне бака и создают серьезные проблемы:
бойлер медленнее нагревает воду;
потребляет больше электроэнергии или газа;
работает с повышенной нагрузкой;
быстрее изнашивается и может выйти из строя.
Регулярное промывание помогает:
поддерживать стабильную температуру воды
уменьшить расходы на коммунальные услуги
избежать дорогостоящего ремонта или замены прибора
Как часто нужно промывать бойлер
В большинстве случаев — раз в год, но все зависит от типа водонагревателя:
Бойлеры с баком (электрические или газовые). Их можно и нужно промывать каждый год. Процедура похожа для обоих типов, разница лишь в способе отключения питания.
Проточные водонагреватели — такие системы не имеют бака, поэтому их не промывают в классическом смысле. Они нуждаются в профессиональной очистке от накипи с помощью специального оборудования и растворов.
Как промыть бойлер самостоятельно
Важно: бойлер — это сочетание воды, давления, высокой температуры и электричества или газа. Если вы не уверены в своих действиях, лучше обратиться к специалисту. Если же решили делать сами, обязательно ознакомьтесь с инструкцией производителя и придерживайтесь правил безопасности.
Пошаговая инструкция для бойлера с баком
Полностью отключите бойлер (электричество или газ) и дайте ему остыть.
Откройте кран с горячей водой, это снизит давление в системе.
Подсоедините садовый шланг к сливному клапану внизу бойлера.
Направьте шланг в слив, большую емкость или канализацию.
Откройте сливной клапан и дайте воде с осадком полностью вытечь.
Включите подачу холодной воды на несколько минут, чтобы «вымыть» остатки осадка.
Закройте клапан, отсоедините шланг и дайте баку полностью наполниться.
Только после этого включите питание или газ.
Если вода во время слива мутная или с песком — это нормально, именно так выглядит осадок, который мешал бойлеру эффективно работать.
Когда самостоятельная чистка — плохая идея
Есть ситуации, когда экспериментировать не стоит:
бойлер старый или давно не обслуживался
вы не уверены, как правильно выключить газ или электричество
устройство протекает или дает ржавую воду
сливной клапан не открывается или заклинил
В таких случаях лучше вызвать специалиста, это дешевле, чем устранять серьезные повреждения.
Промывка бойлера — не самая гламурная домашняя процедура, но одна из самых полезных. Если делать это стабильно один раз в год, ваш водонагреватель будет работать тише, экономнее и дольше.