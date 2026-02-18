ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Зачем промывать бойлер и как правильно это делать

Горячий душ, чистая посуда и ощущение домашнего комфорта зависят от одного скромного, но чрезвычайно важного прибора — бойлера. Эксперты говорят, что регулярная промывка водонагревателя может сэкономить деньги, продлить его «жизнь» и избавить от неожиданных проблем.

Зачем промывать бойлер

Бойлер редко становится звездой интерьера, но без него современный быт невозможен. Он работает ежедневно для душа, мытья рук, стирки или кухни. И, как любой прибор, нуждается в уходе, об этом рассказало издание Martha Stewart.

Одна из важнейших, но чаще всего игнорируемых процедур — ежегодное промывание бойлера. Это простое действие, которое может значительно повысить эффективность работы прибора и продлить срок его службы.

Зачем промывать бойлер

Со временем в бойлере накапливаются минералы и осадок, которые естественно содержатся в воде. Они оседают на дне бака и создают серьезные проблемы:

  • бойлер медленнее нагревает воду;

  • потребляет больше электроэнергии или газа;

  • работает с повышенной нагрузкой;

  • быстрее изнашивается и может выйти из строя.

Регулярное промывание помогает:

  • поддерживать стабильную температуру воды

  • уменьшить расходы на коммунальные услуги

  • избежать дорогостоящего ремонта или замены прибора

Как часто нужно промывать бойлер

В большинстве случаев — раз в год, но все зависит от типа водонагревателя:

  • Бойлеры с баком (электрические или газовые). Их можно и нужно промывать каждый год. Процедура похожа для обоих типов, разница лишь в способе отключения питания.

  • Проточные водонагреватели — такие системы не имеют бака, поэтому их не промывают в классическом смысле. Они нуждаются в профессиональной очистке от накипи с помощью специального оборудования и растворов.

Как промыть бойлер самостоятельно

Важно: бойлер — это сочетание воды, давления, высокой температуры и электричества или газа. Если вы не уверены в своих действиях, лучше обратиться к специалисту. Если же решили делать сами, обязательно ознакомьтесь с инструкцией производителя и придерживайтесь правил безопасности.

Пошаговая инструкция для бойлера с баком

  1. Полностью отключите бойлер (электричество или газ) и дайте ему остыть.

  2. Откройте кран с горячей водой, это снизит давление в системе.

  3. Подсоедините садовый шланг к сливному клапану внизу бойлера.

  4. Направьте шланг в слив, большую емкость или канализацию.

  5. Откройте сливной клапан и дайте воде с осадком полностью вытечь.

  6. Включите подачу холодной воды на несколько минут, чтобы «вымыть» остатки осадка.

  7. Закройте клапан, отсоедините шланг и дайте баку полностью наполниться.

  8. Только после этого включите питание или газ.

Если вода во время слива мутная или с песком — это нормально, именно так выглядит осадок, который мешал бойлеру эффективно работать.

Когда самостоятельная чистка — плохая идея

Есть ситуации, когда экспериментировать не стоит:

  • бойлер старый или давно не обслуживался

  • вы не уверены, как правильно выключить газ или электричество

  • устройство протекает или дает ржавую воду

  • сливной клапан не открывается или заклинил

В таких случаях лучше вызвать специалиста, это дешевле, чем устранять серьезные повреждения.

Промывка бойлера — не самая гламурная домашняя процедура, но одна из самых полезных. Если делать это стабильно один раз в год, ваш водонагреватель будет работать тише, экономнее и дольше.

