Зачем промывать бойлер и как правильно это делать

Бойлер редко становится звездой интерьера, но без него современный быт невозможен. Он работает ежедневно для душа, мытья рук, стирки или кухни. И, как любой прибор, нуждается в уходе, об этом рассказало издание Martha Stewart.

Одна из важнейших, но чаще всего игнорируемых процедур — ежегодное промывание бойлера. Это простое действие, которое может значительно повысить эффективность работы прибора и продлить срок его службы.

Зачем промывать бойлер

Со временем в бойлере накапливаются минералы и осадок, которые естественно содержатся в воде. Они оседают на дне бака и создают серьезные проблемы:

бойлер медленнее нагревает воду;

потребляет больше электроэнергии или газа;

работает с повышенной нагрузкой;

быстрее изнашивается и может выйти из строя.

Регулярное промывание помогает:

поддерживать стабильную температуру воды

уменьшить расходы на коммунальные услуги

избежать дорогостоящего ремонта или замены прибора

Как часто нужно промывать бойлер

В большинстве случаев — раз в год, но все зависит от типа водонагревателя:

Бойлеры с баком (электрические или газовые). Их можно и нужно промывать каждый год. Процедура похожа для обоих типов, разница лишь в способе отключения питания.

Проточные водонагреватели — такие системы не имеют бака, поэтому их не промывают в классическом смысле. Они нуждаются в профессиональной очистке от накипи с помощью специального оборудования и растворов.

Как промыть бойлер самостоятельно

Важно: бойлер — это сочетание воды, давления, высокой температуры и электричества или газа. Если вы не уверены в своих действиях, лучше обратиться к специалисту. Если же решили делать сами, обязательно ознакомьтесь с инструкцией производителя и придерживайтесь правил безопасности.

Пошаговая инструкция для бойлера с баком

Полностью отключите бойлер (электричество или газ) и дайте ему остыть. Откройте кран с горячей водой, это снизит давление в системе. Подсоедините садовый шланг к сливному клапану внизу бойлера. Направьте шланг в слив, большую емкость или канализацию. Откройте сливной клапан и дайте воде с осадком полностью вытечь. Включите подачу холодной воды на несколько минут, чтобы «вымыть» остатки осадка. Закройте клапан, отсоедините шланг и дайте баку полностью наполниться. Только после этого включите питание или газ.

Если вода во время слива мутная или с песком — это нормально, именно так выглядит осадок, который мешал бойлеру эффективно работать.

Когда самостоятельная чистка — плохая идея

Есть ситуации, когда экспериментировать не стоит:

бойлер старый или давно не обслуживался

вы не уверены, как правильно выключить газ или электричество

устройство протекает или дает ржавую воду

сливной клапан не открывается или заклинил

В таких случаях лучше вызвать специалиста, это дешевле, чем устранять серьезные повреждения.

Промывка бойлера — не самая гламурная домашняя процедура, но одна из самых полезных. Если делать это стабильно один раз в год, ваш водонагреватель будет работать тише, экономнее и дольше.