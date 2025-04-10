Зачем сажать травы вокруг овощей: полезный лайфхак

Зачем сажать травы вокруг овощей / © www.credits

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И хотя это может показаться новаторской техникой, на самом деле этот подход использовали еще наши бабушки — они интуитивно сажали укроп у моркови, базилик рядом с помидорами и никогда не забывали о бархатцах.

Сегодня идея выращивания овощей рядом с ароматными травами снова приобретает популярность — и не зря. Это не только красиво, но и очень практично. Если сделать все правильно, можно отказаться от опрыскиваний, снизить количество вредителей и даже повысить урожайность, об этом рассказали на странице Grace Walk Farm.

Что такое сопутствующая посадка

Сопутствующая посадка — это принцип сочетания растений, которые положительно влияют друг на друга, когда растут рядом. Одни выделяют аромат, отпугивающий вредителей, другие улучшают вкус соседних овощей или питают почву.

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Этот метод:

Уменьшает потребность в химикатах

Поддерживает здоровье почвы

Способствует биоразнообразию

Улучшает рост овощей

Привлекает полезных насекомых

Какие травы стоит сажать у овощей и почему

Базилик и помидоры

Считается, что базилик улучшает вкус томатов и отпугивает мошку и белокрылку.

Его сильный аромат маскирует запах томатов, привлекающий вредителей.

Тимьян и капуста

Тимьян уменьшает количество капустной моли и других насекомых, которые откладывают яйца на капусте.

К тому же он стелется низко, прикрывает почву и сохраняет влагу.

Мята и морковь

Мята помогает отпугивать морковную муху, одного из самых опасных вредителей для этого корнеплода.

Но ее лучше сажать в горшке или ограниченном пространстве, потому что мята обладает свойством агрессивно разрастаться.

Укроп и свекла

Укроп привлекает божьих коровок и журчалок, которые поедают тлю — основного врага многих овощей.

Розмарин и морковь, капуста, фасоль

Отпугивает морковную муху и капустную бабочку.

Любит солнечное место и не требует много воды, поэтому не будет конкурентом для влаги.

Цветочный барьер: как они спасают огород

Декоративные, на первый взгляд растения могут быть неожиданными союзниками в борьбе за здоровый урожай.

Бархатцы : борются с почвенными вредителями, в частности нематодами и отпугивают тлю.

Настурция: работает как растение-ловушка — вредители выбирают его вместо капусты или брокколи.

Календула: привлекает полезных насекомых-опылителей, а ее корни отпугивают нематод.

В своем посте автор страницы рассказала, что после нескольких сезонов экспериментов она обнаружила эффективные сочетания, полностью заменившие химические средства защиты. По ее словам, в последние пять лет она вообще не использовала опрыскивание, даже органическое — травы и цветы справлялись самостоятельно. И это подтверждает: органический сад — реальность, а не миф.

Советы

Начните с одного-двух сочетаний. Например, посадите базилик между томатами или бархатцы вдоль грядок.

Учите и наблюдайте, что работает именно в вашем климате и почве, ведь все индивидуально.

Огород с цветами и ароматными травами выглядит эстетично и живо, привлекает бабочек и пчел, дарит невероятное чувство гармонии.