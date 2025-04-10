ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
75
Время на прочтение
3 мин

Зачем сажать травы вокруг овощей: полезный лайфхак

Сопутствующая посадка - это не просто модный тренд в современном огородничестве, а настоящая наука, которая базируется на наблюдениях за естественными связями между растениями.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Зачем сажать травы вокруг овощей

Зачем сажать травы вокруг овощей / © www.credits

И хотя это может показаться новаторской техникой, на самом деле этот подход использовали еще наши бабушки — они интуитивно сажали укроп у моркови, базилик рядом с помидорами и никогда не забывали о бархатцах.

Сегодня идея выращивания овощей рядом с ароматными травами снова приобретает популярность — и не зря. Это не только красиво, но и очень практично. Если сделать все правильно, можно отказаться от опрыскиваний, снизить количество вредителей и даже повысить урожайность, об этом рассказали на странице Grace Walk Farm.

Что такое сопутствующая посадка

Сопутствующая посадка — это принцип сочетания растений, которые положительно влияют друг на друга, когда растут рядом. Одни выделяют аромат, отпугивающий вредителей, другие улучшают вкус соседних овощей или питают почву.

Этот метод:

  • Уменьшает потребность в химикатах

  • Поддерживает здоровье почвы

  • Способствует биоразнообразию

  • Улучшает рост овощей

  • Привлекает полезных насекомых

Какие травы стоит сажать у овощей и почему

Базилик и помидоры

  • Считается, что базилик улучшает вкус томатов и отпугивает мошку и белокрылку.

  • Его сильный аромат маскирует запах томатов, привлекающий вредителей.

Тимьян и капуста

  • Тимьян уменьшает количество капустной моли и других насекомых, которые откладывают яйца на капусте.

  • К тому же он стелется низко, прикрывает почву и сохраняет влагу.

Мята и морковь

  • Мята помогает отпугивать морковную муху, одного из самых опасных вредителей для этого корнеплода.

  • Но ее лучше сажать в горшке или ограниченном пространстве, потому что мята обладает свойством агрессивно разрастаться.

Укроп и свекла

  • Укроп привлекает божьих коровок и журчалок, которые поедают тлю — основного врага многих овощей.

Розмарин и морковь, капуста, фасоль

  • Отпугивает морковную муху и капустную бабочку.

  • Любит солнечное место и не требует много воды, поэтому не будет конкурентом для влаги.

Цветочный барьер: как они спасают огород

Декоративные, на первый взгляд растения могут быть неожиданными союзниками в борьбе за здоровый урожай.

  • Бархатцы: борются с почвенными вредителями, в частности нематодами и отпугивают тлю.

  • Настурция: работает как растение-ловушка — вредители выбирают его вместо капусты или брокколи.

  • Календула: привлекает полезных насекомых-опылителей, а ее корни отпугивают нематод.

В своем посте автор страницы рассказала, что после нескольких сезонов экспериментов она обнаружила эффективные сочетания, полностью заменившие химические средства защиты. По ее словам, в последние пять лет она вообще не использовала опрыскивание, даже органическое — травы и цветы справлялись самостоятельно. И это подтверждает: органический сад — реальность, а не миф.

Советы

  • Начните с одного-двух сочетаний. Например, посадите базилик между томатами или бархатцы вдоль грядок.

  • Учите и наблюдайте, что работает именно в вашем климате и почве, ведь все индивидуально.

Огород с цветами и ароматными травами выглядит эстетично и живо, привлекает бабочек и пчел, дарит невероятное чувство гармонии.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
75
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie