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Зачем сажать травы вокруг овощей: полезный лайфхак
Сопутствующая посадка - это не просто модный тренд в современном огородничестве, а настоящая наука, которая базируется на наблюдениях за естественными связями между растениями.
И хотя это может показаться новаторской техникой, на самом деле этот подход использовали еще наши бабушки — они интуитивно сажали укроп у моркови, базилик рядом с помидорами и никогда не забывали о бархатцах.
Сегодня идея выращивания овощей рядом с ароматными травами снова приобретает популярность — и не зря. Это не только красиво, но и очень практично. Если сделать все правильно, можно отказаться от опрыскиваний, снизить количество вредителей и даже повысить урожайность, об этом рассказали на странице Grace Walk Farm.
Что такое сопутствующая посадка
Сопутствующая посадка — это принцип сочетания растений, которые положительно влияют друг на друга, когда растут рядом. Одни выделяют аромат, отпугивающий вредителей, другие улучшают вкус соседних овощей или питают почву.
Этот метод:
Уменьшает потребность в химикатах
Поддерживает здоровье почвы
Способствует биоразнообразию
Улучшает рост овощей
Привлекает полезных насекомых
Какие травы стоит сажать у овощей и почему
Базилик и помидоры
Считается, что базилик улучшает вкус томатов и отпугивает мошку и белокрылку.
Его сильный аромат маскирует запах томатов, привлекающий вредителей.
Тимьян и капуста
Тимьян уменьшает количество капустной моли и других насекомых, которые откладывают яйца на капусте.
К тому же он стелется низко, прикрывает почву и сохраняет влагу.
Мята и морковь
Мята помогает отпугивать морковную муху, одного из самых опасных вредителей для этого корнеплода.
Но ее лучше сажать в горшке или ограниченном пространстве, потому что мята обладает свойством агрессивно разрастаться.
Укроп и свекла
Укроп привлекает божьих коровок и журчалок, которые поедают тлю — основного врага многих овощей.
Розмарин и морковь, капуста, фасоль
Отпугивает морковную муху и капустную бабочку.
Любит солнечное место и не требует много воды, поэтому не будет конкурентом для влаги.
Цветочный барьер: как они спасают огород
Декоративные, на первый взгляд растения могут быть неожиданными союзниками в борьбе за здоровый урожай.
Бархатцы: борются с почвенными вредителями, в частности нематодами и отпугивают тлю.
Настурция: работает как растение-ловушка — вредители выбирают его вместо капусты или брокколи.
Календула: привлекает полезных насекомых-опылителей, а ее корни отпугивают нематод.
В своем посте автор страницы рассказала, что после нескольких сезонов экспериментов она обнаружила эффективные сочетания, полностью заменившие химические средства защиты. По ее словам, в последние пять лет она вообще не использовала опрыскивание, даже органическое — травы и цветы справлялись самостоятельно. И это подтверждает: органический сад — реальность, а не миф.
Советы
Начните с одного-двух сочетаний. Например, посадите базилик между томатами или бархатцы вдоль грядок.
Учите и наблюдайте, что работает именно в вашем климате и почве, ведь все индивидуально.
Огород с цветами и ароматными травами выглядит эстетично и живо, привлекает бабочек и пчел, дарит невероятное чувство гармонии.