Зачем в посудомойку класть шарики из фольги: полезный лайфхак

Кто бы мог подумать, что обычная кухонная фольга может стать незаменимым помощником в быту. На странице sudha.lukka поделились полезным лайфгаком, который точно упростит жизнь многим хозяйкам.

В чем секрет шариков из фольги

У шарика из фольги есть несколько уникальных свойств, которые делают его отличным помощником во время мытья посуды. Во-первых, алюминиевая фольга вступает в реакцию с водой и химическими средствами и создает мягкий полировочный эффект. Во-вторых, этот лайфгак идеально работает для очистки металлической посуды, в частности ножей, вилок, ложек и других предметов из стали.

Результат вас приятно удивит, даже если ваши столовые наряды раньше выглядели тусклыми или имели остатки пятен, после мытья с фольгой они будут сиять как новые.

Что делать

Возьмите небольшой кусок алюминиевой фольги и сверните его в плотный шарик. Размер шарика зависит от количества посуды, но обычно хватает шарика диаметром около 4-5 см. Поместите ее в отдел для столового наряда или в нижний отсек посудомоечной машины вместе с другими вещами. Используйте обычный режим мойки и моющее средство, которое вы обычно применяете.

Этот процесс помогает лучше удалить жир, остатки пищи и другие загрязнения со стальных поверхностей. Кроме того, фольга эффективно предотвращает появление ржавчины на металлических предметах.

Этот лайфхак лучше подходит для металлической посуды. Для стаканов, тарелок или кастрюль с керамическим или тефлоновым покрытием лучше ограничиться обычным режимом мойки.

Советы:

Используйте обычную фольгу из алюминия без дополнительного покрытия.

Убедитесь, что шарик имеет гладкую поверхность, чтобы избежать царапин на предметах.

Если вы часто пользуетесь этим методом, регулярно обновляйте фольгу, потому что она постепенно изнашивается.

Шарики из фольги в посудомойке — это простой, недорогой и одновременно эффективный способ сделать вашу посуду чистой без лишних усилий.

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