Зачем вашему саду нужна мульча из сосновой коры: объясняют садовые эксперты

Зачем нужна мульча, какие преимущества она дает и почему мульча из сосновой коры подойдет не во всех случаях, рассказали эксперты.

Садовые эксперты Gardening know how утверждают, что органическая мульча для растений очень полезна.

Зачем нужна мульча

Правильно уложенная органическая мульча может принести пользу почве и растениям во многих отношениях:

мульча предотвращает подмораживание корней растений зимой;

сохраняет прохладу и влажность почвы летом;

помогает контролировать сорняки и эрозию;

помогает предотвратить разбрызгивание почвы;

предотвращает распространение болезней, передающихся через почву.

Преимущества мульчи из сосновой коры

Существует много вариантов органической мульчи, мы обсудим преимущества мульчи из сосновой коры.

Мульча из сосновой коры изготавливается из измельченной коры сосен. Однако в некоторых случаях в мульчу из сосновой коры может быть добавлена ​​кора других вечнозеленых растений, таких как пихта и ель.

Эта мульча бывает мелко измельченной или в виде крупных кусков. Какую консистенцию или текстуру вы выберете, зависит от ваших предпочтений и потребностей сада. Крупные куски коры разлагаются дольше, чем мелко измельченная мульча. Из преимуществ мульчи из сосновой коры можно назвать следующие:

имеет тенденцию сохраняться дольше, чем большинство органических мульч, независимо от того, мелко ли они измельчены или в форме крупных кусков;

красно-коричневый цвет мульчи из сосновой коры держится дольше, чем другие древесные мульчи, которые через год становятся серыми;

мульча из сосновой коры особенно полезна для кислолюбивых садовых растений;

добавляет алюминий в почву, способствуя росту зелени и листвы.

Недостатки мульчи из сосновой коры

В качестве недостатков мульчи эксперты называют такие характеристики:

мульча из сосновой коры очень легкая, поэтому она не подходит для склонов, так как может легко перемещаться ветром и дождем;

кусочки сосновой коры обладают естественной плавучестью и будут плавать в условиях слишком большого количества воды.

Так что, если вы еще не замульчировали свой сад, имейте в виду, что сосновая кора - один из лучших вариантов, особенно если вы любите рододендроны, гортензии и магнолии.

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