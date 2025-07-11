Зачем замачивать и правильно сушить чеснок после сбора: полезные советы

Зачем замачивать и правильно сушить чеснок после уборки / © Associated Press

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Если вы выращиваете чеснок на даче или в саду, важно не только вовремя собрать урожай, но и правильно обработать и сохранить его, чтобы он не испортился в течение нескольких недель, об этом рассказал садовод Philip Longo.

Выкапывание чеснока

Идеальный момент для уборки — когда нижние 3-4 листа уже подсохли, а верхние остаются зелеными. Если передержать чеснок в земле — он может растрескаться, начать гнить или прорасть.

Совет: выкапывайте чеснок лопатой или вилами, осторожно поддевайте, а не вытягивайте за стебель — это может повредить головку.

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Замачивание после выкапывания

Замачивание — это не обязательный, но полезный этап, если:

Грунт был глинистым или налип на головки.

Вы хотите легче убрать грязь и не травмировать чешуйку.

Как правильно замочить чеснок:

Осторожно очистите основной слой почвы руками или мягкой щеткой. Замочите головки на 20-30 мин в прохладной воде с добавлением слабого раствора марганцовки или соды. Просушите чеснок на воздухе несколько часов, перед тем как начать этап высушивания.

Важно: не замачивайте чеснок дольше часа — это может привести к загниванию.

Сушка — самый важный этап

Правильное «выдерживание» чеснока после уборки — это ключ к сохранению вкуса, аромата и длительного хранения до года. Именно в этот период формируются окончательные вкусовые качества, а лишняя влага испаряется из внутренних слоев.

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Этапы сушки:

Очистка: снимите 1 верхний слой кожуры (если он загрязнен), так вы уберете лишнюю грязь.

Обрезка листьев: можно обрезать листья, оставить 6-8 см стебля, это уменьшит риск развития грибков.

Размещение: свяжите чеснок в пучки по 3-5 штук или разложите в один слой на решетке.

Сушите в хорошо вентилируемом помещении, в тени, при температуре 15-26°C.

Продолжительность сушки: от 2 до 4 недель, пока кожура не станет полностью сухой, хрустящей на ощупь.

Если воздух в помещении застойный, используйте вентилятор или оставляйте открытыми окна.

Хранение чеснока

После просушивания чеснок готов к длительному хранению. Чтобы не потерять ни одной головки:

Температура: +5 — +10°C.

Влажность: 50-60%.

Темнота и проветриваемость: обязательны

Идеальные места: подвал, сухая кладовка, кухонный шкафчик, холодильник (в полотняном мешочке).

Не храните чеснок в пластиковых пакетах, он «задыхается» и быстро портится.

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Оставьте несколько самых крупных и крепких головок для посадки осенью. Это залог ежегодного урожая без дополнительных затрат.

Связывайте высушенный чеснок в косы или пучки и подвешивайте их на кухне, это и красиво, и практично. Свежий чеснок — всегда под рукой.