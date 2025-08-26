- Дата публикации
Задания по уборке, которые стоит сделать на этой неделе, чтобы экономить время в течение всего года
Уборка часто кажется бесконечной рутиной, стоит пропустить всего несколько дней и уже не знаешь, с чего начать. Но есть небольшие задачи, которые приносят большую пользу в долгосрочной перспективе.
Если сделать что-то сейчас, вы не только сэкономите время в течение года, но и избежите изнурительной генеральной уборки в будущем. Издание Real Simple рассказало, что стоит начать с этих четырех важных пунктов и ваш дом будет чистым, а быт значительно проще.
Уберите под и за большими приборами
Холодильник, плита, стиральная машина или сушилка — это те места, куда мы обычно даже не заглядываем. А зря, там накапливается пыль, остатки пищи и влага, а это может привести к появлению плесени или даже вредителей.
Что стоит сделать:
осторожно отодвинуть приборы;
пропылесосить пол и пространство за ними;
протереть поверхности универсальным моющим средством.
Лайфхак: чистое пространство за техникой не только выглядит лучше, но и помогает приборам работать эффективнее, продлевает их срок службы.
Почистите посудомоечную машину
Даже самая лучшая техника не справится со своей задачей, если сама нуждается в уходе. Грязный фильтр или отложения внутри — это плохо вымытая посуда и неприятный запах.
Что делать:
достаньте фильтр, промойте его под проточной водой с каплей моющего средства;
используйте старую зубную щетку, чтобы удалить мелкую грязь;
запустите полный цикл либо с таблеткой для чистки, либо насыпьте на дно пищевую соду и поставьте в верхнюю полку чашу с уксусом.
Эта простая процедура избавит от запахов и поможет вашей технике безупречно работать.
Разберите холодильник и кладовку
Организация пространства — это не только о красоте, но и об экономии времени и денег. Ведь часто мы покупаем продукты, которые уже есть дома, просто потому, что не видим их среди хаоса.
Что стоит сделать:
вынуть все с полок;
проверить сроки годности, выбросить просроченное;
протереть полки теплой водой с пищевой содой или специальным средством;
разложить продукты по категориям: соусы, молочное, овощи, снеки и т.д.
Совет: удобная организация поможет быстрее готовить и уменьшит пищевые отходы.
Почистите пылесос
Удивительно, но часто мы забываем чистить прибор, которым убираем. А зря, ведь заполненный контейнер или забитая щетка снижают эффективность работы.
Что делать:
опорожнить контейнер после каждого использования;
промыть фильтр теплой водой и высушить его;
очистить щетку-валик от волос и пыли.
Это улучшит мощность всасывания и сделает уборку более быстрой и качественной.
Эти четыре задачи занимают немного времени, но их эффект ощутим в течение всего года. Вы избежите масштабной генеральной уборки, а ваш дом всегда будет чистым и комфортным.