Задания по уборке, которые стоит сделать на этой неделе, чтобы экономить время в течение всего года

Уборка / © Credits

Если сделать что-то сейчас, вы не только сэкономите время в течение года, но и избежите изнурительной генеральной уборки в будущем. Издание Real Simple рассказало, что стоит начать с этих четырех важных пунктов и ваш дом будет чистым, а быт значительно проще.

Уберите под и за большими приборами

Холодильник, плита, стиральная машина или сушилка — это те места, куда мы обычно даже не заглядываем. А зря, там накапливается пыль, остатки пищи и влага, а это может привести к появлению плесени или даже вредителей.

Что стоит сделать:

осторожно отодвинуть приборы;

пропылесосить пол и пространство за ними;

протереть поверхности универсальным моющим средством.

Лайфхак: чистое пространство за техникой не только выглядит лучше, но и помогает приборам работать эффективнее, продлевает их срок службы.

Почистите посудомоечную машину

Даже самая лучшая техника не справится со своей задачей, если сама нуждается в уходе. Грязный фильтр или отложения внутри — это плохо вымытая посуда и неприятный запах.

Что делать:

достаньте фильтр, промойте его под проточной водой с каплей моющего средства;

используйте старую зубную щетку, чтобы удалить мелкую грязь;

запустите полный цикл либо с таблеткой для чистки, либо насыпьте на дно пищевую соду и поставьте в верхнюю полку чашу с уксусом.

Эта простая процедура избавит от запахов и поможет вашей технике безупречно работать.

Разберите холодильник и кладовку

Организация пространства — это не только о красоте, но и об экономии времени и денег. Ведь часто мы покупаем продукты, которые уже есть дома, просто потому, что не видим их среди хаоса.

Что стоит сделать:

вынуть все с полок;

проверить сроки годности, выбросить просроченное;

протереть полки теплой водой с пищевой содой или специальным средством;

разложить продукты по категориям: соусы, молочное, овощи, снеки и т.д.

Совет: удобная организация поможет быстрее готовить и уменьшит пищевые отходы.

Почистите пылесос

Удивительно, но часто мы забываем чистить прибор, которым убираем. А зря, ведь заполненный контейнер или забитая щетка снижают эффективность работы.

Что делать:

опорожнить контейнер после каждого использования;

промыть фильтр теплой водой и высушить его;

очистить щетку-валик от волос и пыли.

Это улучшит мощность всасывания и сделает уборку более быстрой и качественной.

Эти четыре задачи занимают немного времени, но их эффект ощутим в течение всего года. Вы избежите масштабной генеральной уборки, а ваш дом всегда будет чистым и комфортным.