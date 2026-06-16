Заменит ли искусственный интеллект дизайнеров интерьера и начнёт ли он строить наши дома

Заменит ли искусственный интеллект дизайнеров интерьера / © Associated Press

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Искусственный интеллект стремительно меняет нашу повседневную жизнь. Он помогает писать письма, планировать покупки, создавать контент и даже подбирать образы. Неудивительно, что технологии дошли и до дизайна интерьера.

Сегодня пользователи могут создавать фотореалистичные концепции комнат с помощью специализированных платформ или даже обычных чат-ботов. Социальные сети переполнены безупречными интерьерами, которые выглядят как страницы глянцевых журналов. Однако все чаще оказывается, что эти комнаты существуют только в цифровом мире, об этом рассказало издание Real Simple.

И именно здесь возникают главные вопросы: насколько реалистичны такие проекты и стоит ли доверять им при ремонте собственного дома.

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Идеальная картинка вводит в заблуждение

Самая большая проблема искусственного интеллекта — неспособность работать с реальными пространственными ограничениями. На первый взгляд, ИИ-визуализации выглядят безупречно: идеальные пропорции, стильная мебель и продуманные цветовые решения. Однако при более внимательном рассмотрении обнаруживаются ошибки, которые могут дорого обойтись при реальном ремонте.

Искусственный интеллект часто неверно оценивает размеры помещения, высоту потолков, размеры окон или расположение мебели. То, что выглядит красиво на экране, в реальности может оказаться неудобным или даже невозможным для реализации.

Еще одна проблема — непонимание строительных норм и технических требований. Например, ИИ может создать эффектную лестницу без поручней или предложить конструкции, не соответствующие правилам безопасности.

ИИ не может создать по-настоящему индивидуальный интерьер

Интерьер — это не только мебель и декор. Профессиональный дизайнер учитывает образ жизни владельцев, их привычки, потребности, бюджет и даже особенности повседневного передвижения по дому. Именно эти нюансы формируют пространство, в котором комфортно жить годами.

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Искусственный интеллект работает иначе. Он анализирует огромные массивы уже имеющихся изображений и создает на их основе новые комбинации. Поэтому эксперты все чаще говорят о риске однообразия, то есть интерьеры, созданные с помощью ИИ, могут становиться похожими друг на друга.

Кроме того, не забываем о вопросах авторства, этики и возможного копирования чужих дизайнерских решений.

Преимущества ИИ

Несмотря на недостатки, не стоит отвергать новые технологии. Наоборот, многие уже используют их в своей работе.

Для тех, кто не планирует нанимать дизайнера, ИИ может стать отличным источником вдохновения. Он помогает быстро протестировать различные стили, цветовые решения или варианты планировки пространства.

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Искусственный интеллект особенно ценен на этапе поиска идей. Например, можно загрузить фотографию своей гостиной и увидеть, как она будет выглядеть в скандинавском, минималистском или средиземноморском стиле.

Дизайнерам такие инструменты также помогают сэкономить время и быстрее создавать концепции и визуальные презентации для клиентов.

Как правильно использовать ИИ

К изображениям, созданным искусственным интеллектом, следует относиться как к источнику вдохновения, а не как к готовым инструкциям по ремонту. Лучше всего использовать эти технологии для:

поиска стилистических решений

создания цветовых палитр

подбора настроения будущего интерьера

визуализации отдельных идей

Зато технические решения, планировку инженерных сетей, эргономику и составление бюджета всё же лучше доверить специалистам.

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Искусственный интеллект уже изменил мир дизайна интерьера, и этот процесс только набирает обороты. Он помогает находить идеи, экспериментировать со стилями и быстро визуализировать задуманное. Однако между красивым рендером и настоящим комфортным жильем остается ключевое звено — человек.

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