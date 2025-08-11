Замковый интерьер: почему именно этот стиль набирает популярность в этом году

Замковый интерьер / © Credits

Реклама

Идея окружить себя массивной мебелью, тяжелыми тканями и прочными материалами возникает не из ностальгии, а из потребности почувствовать защиту, стабильность и глубину в собственном пространстве, об этом рассказало издание PureWow. В мире, где алгоритмы определяют наш ритм жизни, а ежедневные обновления систем подгоняют нас к очередному «улучшению», замковый стиль возвращает нас к истокам, к вещам, которые создаются надолго.

Замковый интерьер (англ. «Castlecore») — это стиль, вдохновленный средневековой архитектурой и эстетикой, но с современным акцентом. Это смесь готической романтики и модерна, где темное дерево сочетается с чистыми линиями, а массивные формы с продуманным минимализмом.

Среди характерных элементов:

Реклама

толстые каменные или деревянные столы;

кованые люстры, светильники в стиле факелов;

бархатные или тяжелые льняные портьеры;

старинные шкафы, креденсы и резные буфеты;

гобелены, ковры, фрески, объемные обои с историческими узорами;

арки, массивные двери, декоративные колонны, лепнина.

Это антипод минимализма, к которому мы привыкли за последние годы. Если «скандинавский стиль» и «эколофт» стремились к простоте и легкости, то замковый интерьер, это о глубине и эмоциональном укоренении.

Почему этот стиль приобретает популярность именно сейчас

В современном мире мы постоянно сталкиваемся с нестабильностью: войны, изменение климата, экономическая турбулентность, перегрузка информацией. Ощущение контроля и безопасности теряется. Именно поэтому многие люди на подсознательном уровне тянутся к дизайну, который символизирует надежность и постоянство.

Символическая защита — толстые шторы, каменные стены, глубокие цвета создают ощущение укрытия.

Сопротивление трендам, которые быстро проходят — если философия IKEA основана на доступности и быстром потреблении, то «Castlecore» — это уважение к вещам, сделанным руками и с душой.

Желание медленной жизни — вместо пластика и одноразовости — дерево, металл, натуральные ткани, созданные на годы.

Романтическая эстетика — гобелены, старинные картины, свечи, массивная мебель, напоминающая интерьеры замков, монастырей или древних библиотек.

Все больше именитых дизайнеров, таких как Athena Calderone или Kelly Wearstler, также отказываются от светлых интерьеров в пользу темного камня, оксидированной бронзы, монументальных форм и фактурных тканей.

Некоторые пространства, оформленные в этом стиле, напоминают старинные библиотеки или даже клуатры средневековых монастырей, где царит тишина, покой и ощущение, что все в этом доме имеет историю и значение.

Реклама

Как внедрить замковый стиль в собственном интерьере

Вам не обязательно превращать квартиру в крепость, иногда достаточно нескольких акцентов, чтобы создать нужное настроение:

Вместо современного торшера поставьте кованую лампу или подсвечник.

Поставьте массивный деревянный сундук или комод с резьбой.

Выберите темную палитру: бордо, темно-зеленый, глубокий синий, серый, черный.

Используйте тяжелые ткани: бархат, гобелен, натуральный лен.

Украсьте стены картинами в позолоченных рамах или декоративными панелями.

Добавьте старинные зеркала, декоративные вазы, фонари.

Castlecore — это не просто декоративный стиль. Это философия медленной, обдуманной жизни, в которой пространство превращается в уютную твердыню, свободную от шума внешнего мира.

Замковый стиль с украинским настроением

Несмотря на свою средневековую эстетику, замковый стиль вполне гармонично сочетается с украинскими традиционными интерьерами. Старый деревянный сундук из бабушкиного села, вышитые салфетки, резные шкафы и дубовые столы, все это элементы, которые легко интегрируются в этот стиль, добавляют ему национального колорита и глубины.

Castlecore — это не просто модное направление в дизайне, это эмоциональная потребность. Во времена нестабильности нам хочется жить в доме, который заземляет, защищает и напоминает, что настоящее не в глянце или новостной ленте, а в тепле натуральных материалов, в мебели, которая передается из поколения в поколение, в красоте, которая живет дольше моды.