ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
129
Время на прочтение
3 мин

Запасной ключ от дома: где его не стоит прятать

Все мы знаем эту классическую историю, когда забыли ключи дома, сердце начинает биться быстрее, потому что дверь закрыта, а срочные дела не ждут, или вы собираетесь в отпуск, а ваши домашние животные и растения требуют ухода. Запасной ключ может стать настоящим спасением, но только если находится в безопасном месте.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Запасной ключ от дома: где его не стоит прятать

Запасной ключ от дома: где его не стоит прятать / © Credits

Издание Martha Stewart составило список мест, которые никогда не стоит выбирать для хранения запасного ключа, а также рассказало о нескольких интересных идеях для более надежного тайника.

Места, где ключа точно не должно быть

  • Под ковриком на пороге. Кажется очевидным, не так ли, но именно поэтому это самое популярное и одновременно самое опасное место. Опытные злоумышленники проверяют его в первую очередь.

  • В почтовом ящике. Удобно, но очень рискованно. Ящик доступен любому, кто проходит мимо. Даже если вы думаете, что он надежно закрыт — это не защита.

  • Под фальшивым камнем. Раньше это было хитрым ходом, но сегодня такие камни легко узнать. Они не маскируются так естественно, как хотелось бы.

  • Под цветочным горшком или садовым украшением. Такие места — классика, но именно это делает их очевидными для воров. Все знают, первое, что проверяют у входа, — это горшки, статуэтки и светильники.

  • На дверной коробке или под оконной рамой. Думаете, что ключ высоко и его не заметно, а на самом деле это широко известный трюк и любой на уровне земли сможет его легко достать.

Куда стоит спрятать ключ

Главное — выбирать неожиданное и незаметное место, известное только членам вашей семьи.

  • У надежного соседа, друга или родственника. Самое безопасное решение — доверить ключ человеку, которому вы доверяете. Это удобно, ведь он сможет полить цветы или накормить животных, когда вы не дома.

  • В сейфе или замке для ключей. Современные замки с кодом или клавиатурой — настоящая находка. Но размещайте их не у дверей, а в незаметном месте.

  • Под тяжелой садовой мебелью. Банкетка, стулья или тяжелые скамейки — место надежное, потому что их трудно поднять и не всегда удобно искать под ними.

  • Фальшивая электрическая розетка. У таких розеток естественный вид и никто не будет искать там ключ. Это гораздо безопаснее, чем камень или коврик.

  • В желобе, водосточной трубе или вентиляционной решетке сушильной машины. Интересное и незаметное место, но помните, что надо прикрепить ключ скотчем, чтобы он не потерялся во время дождя или ветра.

  • Под будкой собаки. Если у вас есть собака, прятать ключ здесь — двойная защита. Собаки пугают незваных гостей, а будка имеет естественный вид.

  • Под ослабленным кирпичом в садовой стене. Кирпич легко достается, но ключ останется скрытым и одновременно будет защищен от посторонних глаз.

Если хотите полной безопасности, подумайте о смарт-замках, которые позволяют открывать двери без физического ключа. Но если вы полагаетесь на классические ключи — выбирайте места разумно.

Запасной ключ — вещь маленькая, но невероятно важная. Найдите для него неожиданное, безопасное место и вы всегда будете спокойны, когда покидаете свой дом на некоторое время.

Дата публикации
Количество просмотров
129
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie