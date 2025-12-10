Запасной ключ от дома: где его не стоит прятать / © Credits

Издание Martha Stewart составило список мест, которые никогда не стоит выбирать для хранения запасного ключа, а также рассказало о нескольких интересных идеях для более надежного тайника.

На дверной коробке или под оконной рамой. Думаете, что ключ высоко и его не заметно, а на самом деле это широко известный трюк и любой на уровне земли сможет его легко достать.

Под цветочным горшком или садовым украшением. Такие места — классика, но именно это делает их очевидными для воров. Все знают, первое, что проверяют у входа, — это горшки, статуэтки и светильники.

Под фальшивым камнем. Раньше это было хитрым ходом, но сегодня такие камни легко узнать. Они не маскируются так естественно, как хотелось бы.

В почтовом ящике. Удобно, но очень рискованно. Ящик доступен любому, кто проходит мимо. Даже если вы думаете, что он надежно закрыт — это не защита.

Под ковриком на пороге. Кажется очевидным, не так ли, но именно поэтому это самое популярное и одновременно самое опасное место. Опытные злоумышленники проверяют его в первую очередь.

Главное — выбирать неожиданное и незаметное место, известное только членам вашей семьи.

У надежного соседа, друга или родственника. Самое безопасное решение — доверить ключ человеку, которому вы доверяете. Это удобно, ведь он сможет полить цветы или накормить животных, когда вы не дома.

В сейфе или замке для ключей. Современные замки с кодом или клавиатурой — настоящая находка. Но размещайте их не у дверей, а в незаметном месте.

Под тяжелой садовой мебелью. Банкетка, стулья или тяжелые скамейки — место надежное, потому что их трудно поднять и не всегда удобно искать под ними.

Фальшивая электрическая розетка. У таких розеток естественный вид и никто не будет искать там ключ. Это гораздо безопаснее, чем камень или коврик.

В желобе, водосточной трубе или вентиляционной решетке сушильной машины. Интересное и незаметное место, но помните, что надо прикрепить ключ скотчем, чтобы он не потерялся во время дождя или ветра.

Под будкой собаки. Если у вас есть собака, прятать ключ здесь — двойная защита. Собаки пугают незваных гостей, а будка имеет естественный вид.