Запасной ключ от дома: где его не стоит прятать
Все мы знаем эту классическую историю, когда забыли ключи дома, сердце начинает биться быстрее, потому что дверь закрыта, а срочные дела не ждут, или вы собираетесь в отпуск, а ваши домашние животные и растения требуют ухода. Запасной ключ может стать настоящим спасением, но только если находится в безопасном месте.
Издание Martha Stewart составило список мест, которые никогда не стоит выбирать для хранения запасного ключа, а также рассказало о нескольких интересных идеях для более надежного тайника.
Места, где ключа точно не должно быть
Под ковриком на пороге. Кажется очевидным, не так ли, но именно поэтому это самое популярное и одновременно самое опасное место. Опытные злоумышленники проверяют его в первую очередь.
В почтовом ящике. Удобно, но очень рискованно. Ящик доступен любому, кто проходит мимо. Даже если вы думаете, что он надежно закрыт — это не защита.
Под фальшивым камнем. Раньше это было хитрым ходом, но сегодня такие камни легко узнать. Они не маскируются так естественно, как хотелось бы.
Под цветочным горшком или садовым украшением. Такие места — классика, но именно это делает их очевидными для воров. Все знают, первое, что проверяют у входа, — это горшки, статуэтки и светильники.
На дверной коробке или под оконной рамой. Думаете, что ключ высоко и его не заметно, а на самом деле это широко известный трюк и любой на уровне земли сможет его легко достать.
Куда стоит спрятать ключ
Главное — выбирать неожиданное и незаметное место, известное только членам вашей семьи.
У надежного соседа, друга или родственника. Самое безопасное решение — доверить ключ человеку, которому вы доверяете. Это удобно, ведь он сможет полить цветы или накормить животных, когда вы не дома.
В сейфе или замке для ключей. Современные замки с кодом или клавиатурой — настоящая находка. Но размещайте их не у дверей, а в незаметном месте.
Под тяжелой садовой мебелью. Банкетка, стулья или тяжелые скамейки — место надежное, потому что их трудно поднять и не всегда удобно искать под ними.
Фальшивая электрическая розетка. У таких розеток естественный вид и никто не будет искать там ключ. Это гораздо безопаснее, чем камень или коврик.
В желобе, водосточной трубе или вентиляционной решетке сушильной машины. Интересное и незаметное место, но помните, что надо прикрепить ключ скотчем, чтобы он не потерялся во время дождя или ветра.
Под будкой собаки. Если у вас есть собака, прятать ключ здесь — двойная защита. Собаки пугают незваных гостей, а будка имеет естественный вид.
Под ослабленным кирпичом в садовой стене. Кирпич легко достается, но ключ останется скрытым и одновременно будет защищен от посторонних глаз.
Если хотите полной безопасности, подумайте о смарт-замках, которые позволяют открывать двери без физического ключа. Но если вы полагаетесь на классические ключи — выбирайте места разумно.
Запасной ключ — вещь маленькая, но невероятно важная. Найдите для него неожиданное, безопасное место и вы всегда будете спокойны, когда покидаете свой дом на некоторое время.