Заполнят все пустоты, если посадить их сейчас: 7 быстрорастущих растений, цветущих месяцами

Космея / © ТСН

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Весеннее цветение уже давно позади, но летние многолетние растения, похоже, еще не полностью вступили в период цветения. Когда на ваших клумбах появляются пробелы после того, как отцвели луковичные цветы, вам нужно как можно скорее решить, что посадить вместо них, чтобы наслаждаться красками до осени.

К счастью, существуют быстрорастущие однолетние растения, которые помогут заполнить пробелы. GardeningKnowHow перечислил 7 быстрорастущих цветов, которые можно посеять или посадить уже сейчас. Это растения, которые не ждут второго сезона. Эти виды цветов выбираются прежде всего за одно качество — скорость. Эти быстроцветущие декоративные растения могут полностью зацвести в течение 6–10 недель.

Используя их для заполнения пустот, вы сможете быстро преобразить свой двор. Эти изящные цветы требуют совсем немного ухода и гарантируют визуальное удовольствие, которое продлится до осени. Так что не позволяйте угасанию лета огорчать вас. Посадите эти быстрорастущие цветы в июне в саду и сохраните яркость своих бордюров до осени.

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Быстрорастущие цветы для заполнения июньского промежутка

Солнечные, открытые пространства идеально подходят для теплолюбивых однолетних растений, но некоторые выносливые сорта могут расти в полутени, что позволит осветлить тёмные уголки.

Чтобы эти «цветочные спасатели» могли позаботиться о себе, небольшая подготовка почвы имеет большое значение. Вам нужна рыхлая, благоприятная почва, в которой корни смогут мгновенно укорениться. Перед посадкой удалите сорняки и проверьте состояние почвы. Там, где почва кажется истощённой, добавьте немного перепревшего компоста. Там, где она глинистая, добавьте немного перлита или крупного песка.

После того как почва будет подготовлена, вы можете смело высаживать свои быстрорастущие растения. В течение первых нескольких недель регулярный глубокий полив — единственный настоящий фактор, необходимый для того, чтобы помочь им освоиться в новом месте. Как только они сформируют устойчивую, глубокую корневую систему, они с удовольствием будут полагаться на естественные осадки, чтобы оставаться увлажненными.

Настурция

Настурция / © Credits

Настурции (Tropaeolum majus) — одни из самых быстрорастущих растений, способных заполнить пустоты, если вам нужен легкий цветовой акцент. Семена, посеянные непосредственно в грунт, быстро прорастают (часто в течение 5–7 дней) и начинают цвести в течение 6–8 недель. Стеблевые виды быстро ползут по голой земле, красиво свисают с высоких грядок и из контейнеров. Высевайте рядом с бурачником или вьющейся фасолью на солнечных грядках или в качестве защитного почвопокровного материала вокруг основания высоких кустарников. Они хорошо растут в зонах USDA 2–11, требуя лишь солнечного места и хорошо дренированной почвы.

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Стоит помнить одну вещь: воздержитесь от использования тяжелых удобрений. Плодородная почва способствует росту большого количества пышной зеленой листвы на этих растениях, тогда как бедные условия стимулируют их непрерывное цветение.

Циния

Циния / © Associated Press

Хотя массивные выставочные цинии (Z. elegans) требуют более длительного периода выращивания, компактные и карликовые сорта предназначены для быстрого размножения. Эти любители солнца являются одними из самых устойчивых к жаре и засухе летних однолетних растений, которые расцветают ослепительным калейдоскопом цветов через 8 недель после посева. Прекрасно растут на полном солнце в зонах 2–11, они великолепно смотрятся в центре бордюра или сгруппированные в больших кашпо для патио. Они любят плодородную, но хорошо дренированную почву, требуют очень мало внимания, как только их корни укоренятся в теплой летней земле.

Держите эти красавицы на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха и предотвратить появление мучнистой росы в влажный летний период. Чтобы обеспечить постоянное появление свежих бутонов, каждые две недели подкармливайте их питательным калийным удобрением. Этот приток питательных веществ обеспечит непрерывное цветение и густоту цветков до первых заморозков.

Космея

Космея / © ТСН

Космея (C. bipinnatus) растет чрезвычайно быстро и может достичь 1,2 м всего за два месяца. Перистые листья сразу же раскрываются, заполняя неудобные промежутки в задней части бордюров, а затем появляются цветы, похожие на ромашки, которые создают визуальную динамику до самой осени. Космея прекрасно растет в зонах 2–11, ей требуется всего 6 часов солнца, чтобы предотвратить ослабление высоких стеблей. Она прекрасно смотрится в комбинации с декоративными травами или может использоваться для смягчения облика голого забора или шпалеры.

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Секрет заключается в том, чтобы поддерживать почву бедной. Чрезмерная подкормка приводит к появлению слабых стеблей без цветов. Поскольку растение изначально предпочитает лёгкую песчаную почву, добавьте немного крупного песка. Это обеспечивает быстрый дренаж, позволяет космее сформировать глубокую корневую систему, благодаря чему она будет цвести белыми, розовыми и карминовыми цветами вплоть до осени.

Сладкий алиссум

Алиссум / © Credits

Сладкий алиссум (Lobularia maritima) — это самый быстрый способ полностью заполнить промежутки цветочным ковром. Этот выносливый однолетний алиссум быстро разрастается от семян до цветка всего за 6 недель, достигает 30 см в ширину, оплетает соседние растения щедрыми, пушистыми складками медово-ароматных цветов. Это один из немногих видов, который заполняет промежутки и переносит лёгкую послеобеденную тень, что делает его бесценным для сложных мест под высокорослыми розами или у основания контейнерных деревьев. Он прекрасно растёт в зонах 5–11 и притягивает как магнит опылителей.

Вы можете посадить предварительно выращенные саженцы или порадовать себя сочетанием сладкого алиссума с фиолетовым и белым. Алиссум требует очень мало ухода, но в период сильной жары может выглядеть утомлённым или обгоревшим. Если рост замедляется, обрежьте его высоту наполовину и слегка полейте. Он должен быстро восстановиться и в течение нескольких дней покрыть ваши дорожки свежим, ароматным цветом. Как только растения приживутся, добавьте немного мульчи.

Бархатцы

Бархатцы / © ТСН

Бархатцы (Tagetes patula) — максимально подходящие для быстрой пересадки. Они доступны в виде готовых к пересадке растений в большинстве садовых центров, и их можно высаживать в пустые места, чтобы устранить пробелы за один день. Эти выносливые однолетние растения хорошо растут на полном солнце в зонах 2–11, приспосабливаясь к большинству почв, если они не переувлажнены. Помимо вспышек золота, меди и бронзы, они источают особый аромат, который отпугивает разрушительных корневых нематод, что делает их исключительными компаньонами-защитниками для огородных грядок или роз.

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Календула

Календула / © Credits

Календула (C. officinalis) идеально подходит для более прохладных летних периодов, что делает её отличным наполнителем промежутков двойного назначения. Она мгновенно преодолевает ранний летний спад и вновь обретает свою красоту в сентябре, как только жара снова спадет. Посеянная сейчас, она зацветет через 7–8 недель в зонах 2–11. Она предпочитает яркое, солнечное место и прекрасно растет в контейнерах на патио, на бордюрах коттеджей или на высоких грядках с травами.

Чтобы эти солнечные тёплые жёлтые и янтарные цветы сохранились до осени, рекомендуется регулярно обрезать отцветшие соцветия. Достаточно всего нескольких быстрых обрезок каждые несколько дней. Эти растения любят хорошо дренированную почву, поэтому следите за тем, чтобы почва оставалась влажной, но не мокрой, чтобы наслаждаться их прекрасными съедобными лепестками вплоть до первых заморозков.

Мак

Калифорнийский мак / © Credits

Калифорнийский мак (Eschscholzia californica) — воплощение неприхотливости и высокой эффективности. Просто разбросайте семена по голой, раскаленной солнцем земле, слегка пригребите их и уходите. Прекрасно растущие в зонах 3–10, они предпочитают бедные, песчаные и сухие почвы, где другие растения увядают. Их мелкотекстурированные сине-зелёные листья создают элегантный, дымчатый контраст в бордюрах, а шелковистые, чашеобразные цветы широко раскрываются каждое утро, приветствуя солнце.

Эти однолетние растения нуждаются в хорошем, пушистом дренаже, поэтому перед посевом добавьте немного органической смеси для кактусов и суккулентов в место посадки, чтобы обеспечить им рыхлую, ультрапористую почву, которую они так любят. После приживаемости они надежно самосеются, обеспечивая свободные, спонтанные вспышки цвета год за годом.

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