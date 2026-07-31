Запрещать или разрешать: правда о собаках на диване, которую стоит знать каждому хозяину

правда о собаках на диване, которую стоит знать каждому хозяину / © lady.tsn.ua

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Для многих людей собака — это не просто домашний питомец, а полноценный член семьи. Мы делим с ними прогулки, вечерний отдых и, конечно же, самое уютное место в доме — диван. Однако вопрос «Можно ли собаке лежать на диване?» на протяжении многих лет вызывает споры среди владельцев животных. Одни считают это проявлением плохого воспитания, другие не видят ничего страшного в том, чтобы позволить пушистому другу занять место рядом, об этом говорится в материале издания Good Housekeeping.

Многие кинологи признаются, что для них самое важное — это качественное время, проведённое вместе с питомцами, независимо от того, идет ли речь о тренировках, спортивных соревнованиях или спокойном вечере дома. И с этой позицией соглашается ветеринар доктор Джоли Стегемоллер. Она также входит в число тех, кто разрешает собакам лежать на диване.

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Собака на диване — проблема или проявление доверия

Если хозяину нравится делить диван с собакой, нет никаких веских причин лишать себя этого удовольствия. С точки зрения современного кинологического подхода, пребывание собаки на мебели само по себе не является проблемой. Главная идея — создать пространство, комфортное для всех членов семьи, включая четвероногих.

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Кроме того, эксперты опровергают распространенный миф о том, что собака, находящаяся на диване, якобы пытается «доминировать» или стать «альфой» в семье. Эта теория давно утратила научную обоснованность и не используется в современной работе с поведением собак. Если собака занимает ваше место на диване, она не пытается управлять вами, а просто хочет быть рядом и отдыхать.

Как научить собаку уважать личное пространство

Несмотря на то, что собаке можно разрешать лежать на диване, важно, чтобы питомец умел реагировать на просьбу уступить место. Стоит отработать простую команду, а именно, позвать собаку с дивана и вознаградить её за выполнение лакомством, игрой или вниманием.

При этом нет необходимости заставлять собаку вставать только потому, что человек захотел сесть. Доктор Стегемоллер признается, что никогда не просит свою собаку покидать удобное место без необходимости. Комфорт должен быть взаимным: человек уважает животное, а животное понимает правила дома.

Чистота

Одна из главных причин, по которой владельцы не хотят пускать собак на диван, — это вопрос чистоты. Однако у экспертов есть несколько простых решений:

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после прогулок в дождливую или грязную погоду вытирать лапы собаки

использовать сменные чехлы или пледы на диван

регулярно ухаживать за шерстью животного

Если у собаки проблема с чрезмерным слюноотделением, то на её любимое место на диване можно положить сезонные флисовые пледы. Они защищают мебель, впитывают лишнюю влагу, а раз в неделю их просто нужно отправлять в стирку.

Регулярный уход за шерстью также помогает уменьшить количество шерсти, перхоти и грязи, попадающих на диван.

Безопасность

Несмотря на все преимущества совместного отдыха, бывают ситуации, когда собаке лучше не позволять самостоятельно запрыгивать на диван и спрыгивать с него. Если собачка маленькая или уже в преклонном возрасте, не стоит позволять ей самостоятельно запрыгивать и спрыгивать с дивана, так как резкие прыжки могут быть опасны, особенно для:

маленьких декоративных пород с хрупкими костями

собак, склонных к проблемам с межпозвоночными дисками, например такс и французских бульдогов

щенков, у которых кости еще формируются

собак с травмами шеи или спины

животных после операций

По словам доктора Стегемоллер, в таких случаях следует использовать специальные лестнички для собак или рампы с нескользящим покрытием. Приучать собаку пользоваться ими можно с помощью лакомств и положительного подкрепления.

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Если собака ещё не привыкла к ступенькам и существует риск травмирования, следует использовать шлейку и контролировать движения животного. Еще один вариант — поставить рядом с диваном клетку или лежанку на полу, чтобы быть рядом, но без риска.

Кому лучше не разрешать сидеть на диване

Существует категория собак, для которых диван может стать проблемой не из-за домашних правил, а из-за их поведения. Если собака защищает еду или игрушки, агрессивно реагирует, когда к ней прикасаются, или не позволяет человеку подойти к своему месту, лучше временно ограничить доступ к дивану. В таких случаях стоит обратиться к ветеринару, профессиональному кинологу или специалисту по поведению животных, чтобы разработать правильную стратегию дрессировки. Это особенно важно для застенчивых или тревожных собак.

Доктор советует не садиться рядом с собакой, если она уже заняла диван, а сначала самому сесть и пригласить питомца присоединиться. Так можно избежать ситуации, когда собака чувствует, что её личное пространство нарушено.

Собака на диване — это не вопрос «правильно» или «неправильно», а вопрос взаимного доверия, комфорта и безопасности. Если ваш питомец воспитанный, здоровый и вам приятно проводить с ним время рядом, нет причин отказываться от таких моментов. Главное — установить понятные правила, следить за гигиеной и учитывать физические особенности собаки.

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