Запрещенные предметы в спальне: эксперт назвала вещи, которые влияют на сон и эмоциональное состояние

Какие три вещи не следует иметь в вашей спальне, чтобы обеспечить спокойный и здоровый сон рекомендует специалист по фэн-шуй Джемма.

Спальня является святыней в нашем доме, местом, где мы восстанавливаемся и заряжаемся энергией после длительного дня. Однако не все вещи, которые вы храните в этой комнате, способствуют нашему отдыху и здоровью.

Телевизор

Телевизор в спальне может стать источником распространения отрицательной энергии. Экран телевизора излучает свет, который может нарушить естественный цикл сна и задержать выработку мелатонина, гормона, ответственного за сон. Кроме того, просмотр телевизора перед сном может возбуждать мозг и затруднять засыпание. Специалист по фэн-шую рекомендует избегать расположения экрана в этой комнате, поскольку это может также повлиять на интимные отношения между партнерами.

Растения

Вторым предметом, который Джемма советует избегать в спальне, это растения. Хотя и обладают полезными свойствами очистки воздуха и создания уютной атмосферы, они могут быть не лучшими жителями в спальне. Джемма объясняет, что растения могут выделять слишком много энергии Ян, что не способствует спокойствию, которое необходимо для здорового сна. Кроме того, некоторые растения могут забирать кислород ночью, что также может повлиять на качество сна.

Аквариум

Третьим предметом, который следует избегать в спальне, по словам Джеммы, является аквариум. Аквариумы могут создавать гармоничную и спокойную атмосферу, однако их расположение в спальне может оказать негативное влияние. Водный элемент аквариума, в частности подвижная вода и живые рыбки, считаются источником энергии Ян, которая может нарушить спокойствие и расслабленность, необходимые для здорового сна. Также водный элемент может аккумулировать в отрицательную энергию, которая может повлиять на эмоциональное состояние спальни.

Создание гармонии в спальне – ключевой элемент для обеспечения спокойного отдыха. Джемма подчеркивает важность избегания определенных предметов, таких как телевизор, растения и аквариумы для обеспечения благоприятной среды для восстановления психоэмоционального состояния.

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