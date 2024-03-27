Запретные продукты для собак: ветеринар предупреждает о потенциальной опасности

Обычные продукты, которые могут быть безопасны для людей, могут привести к серьезным проблемам для собак.

Чтобы сохранить здоровье питомца, важно быть знакомым с запрещенными продуктами для собак и избегать их. Ветеринар Эндрю Джонс отмечает, что несколько обычных продуктов могут привести к серьезным последствиям для животных.

Виноград

Даже небольшое количество винограда или изюма опасно для собак. Это может проявляться симптомами, такими как потеря аппетита, рвота, диарея, а также почечная недостаточность: частое мочеотделение, усталость и ухудшение общего состояния.

Лук

Лук содержит вещества, которые могут разрушать эритроциты собак и приводить к гемолитической анемии. Симптомы: слабость, бледность слизистых, потеря аппетита и апатию.

Авокадо

Кожа авокадо содержит вещество под названием персин, которое может привести к серьезным расстройствам желудочно-кишечного тракта у собак. Симптомы отравления авокадо могут включать рвоту, диарею и боли в животе.

Зеленые помидоры и картофель

Зеленые помидоры и картофель содержат соланин, который может привести к серьезным заболеваниям и даже галлюцинациям у собак. Вареный картофель без кожуры можно давать в небольших количествах, но зеленые части нужно избегать.

Семена многих фруктов

Хотя яблоки сами по себе не токсичны для собак, семена могут быть опасными, поскольку содержит цианид. Владельцам собак рекомендуется устранять семена перед подачей пищи своим любимцам.

Здоровье и безопасность собаки – это всегда приоритет для владельца. Знание о том, какие продукты могут быть опасными, поможет избежать серьезных проблем и сохранить здоровье. Владельцам собак рекомендуется консультироваться с ветеринаром по поводу правильного питания своих любимцев, а также внимательно следить за тем, что они едят, чтобы избежать нежелательных последствий.

Читайте также: